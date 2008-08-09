Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Завершилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу. Автор нинішньої сенсації (а чи це сенсація?) - полтавська Ворскла. Підопічні Миколи Павлова влаштували киянам "полтавську битву": двічі відігравалися впродовж матчу і врешті відібрали у віце-чемпіона два очки.

Ворскла - Динамо Київ 2:2 (Єсін 34, Цуррі 79 - Мілевський 30, Бангура 60)

Чорноморець - Кривбас 2:0 (Васкес 55, Косирін 84)

Металург Д - ФК Харків 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 пен., Кінгслі 63)

Карпати - Іллічівець 1:0 (Фещук 40, пен.)

Нагадаємо, що вчора в Дніпропетровську Дніпро і Шахтар зіграли всуху 0:0.

Завтра грають Металіст - ФК Львів, Металург З - Таврія, Арсенал - Зоря.