Донецький Металург закріпив своє лідерство в Чемпіонаті України

Завершилися два з сьогоднішніх чотирьох матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу. Сьогодні більше щастить господарям. Донецький Металург продовжив свою безпрограшну серію. Донеччани вдома розгромили ФК Харків - 3:0. Набравши максимальну кількість балів у чотирьох зустрічах Металург продовжує очолювати турнірну таблицю.

У Львові ж місцеві Карпати обіграли Іллічівець з скромним рахунком 1:0. Єдиний м`яч був забитий з пенальті.

Металург Д - ФК Харків 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 пен., Кінгслі 63)

Карпати - Іллічівець 1:0 (Фещук 40 пен.)