Олімпійські чемпіони в дзю-до і фехтуванні (додані фото)

Спортсменки збірної США з фехтування взяли весь комплект олімпійських нагород у змаганнях шаблістів. Перше місце посіла Меріел Загуніс, що перемогла у фіналі свою співвітчизницю з рахунком 15:8. Срібло дісталося Саді Джекобсон, а бронза - Бецці Ворд, яка в поєдинку за третє місце отримала перемогу над росіянкою Софією Великою.

10 серпня на Олімпіаді в Пекіні буде розіграний комплект медалей в змаганнях шпажистів.

*** Дзюдоїст збірної Південної Кореї Чо Мін Хо виграв золоту медаль літніх Олімпійських ігор 2008 року. Кореєць, виступаючи у ваговій категорії до 60 кілограмів, у фіналі взяв гору над австрійцем Людвігом Пайшером, здобувши оцінку "іппон". Бронзові медалі завоювали голландець Рубін Хукс і узбек Рішод Собіров.

*** Румунська дзюдоїстка Аліна Думітру, виступаюча у ваговій категорії до 48 кілограмів, також здобула золоту медаль Олімпіади-2008. У фіналі румунська спортсменка взяла гору над представницею Куби Янет Бермою, одержавши за один з своїх прийомів оцінку "іппон", що автоматично принесло їй перемогу. Бронзові медалі дісталися японці Рюоко Тані, яка в минулому двічі перемагала на Олімпійських іграх, і аргентинці Паулі Паретто.

Отже, в неофіційному командному заліку у Китаю дві медалі (обидві золоті), у США - три (всі різні), у Південної Кореї - золто і срібло. По одному золоту - у Чехії, Іспанії, Румунії, по одному сріблу - у Австрії, Італії, Куби, Росії, Туреччини, по одній бронзі - у Аргентини, КНДР, Голландії, Тайваню, узбекистану, Хорватії, Швейцарії, Японії.