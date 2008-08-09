Українські плавці вийшли у півфінал Олімпіади

На Олімпіаді у Пекіні завершився перший змагальний день, під час якого, зокрема, пройшли кваліфікаційні запливи у плавців.

Українцям Ігорю БОРИСИКУ та Олегу ЛІСОГОРУ у 100 м брасом вдалося пробитися до півфіналу, показавши 8-й та 12-й результат відповідно, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Переможці визначатимуться вже завтра.

Водночас не вдалося потрапити до фінальних змагань українським дзюдоїстам – Людмилі ЛУСНИКОВІЙ у ваговій категорії 48 кг і Максиму КОРОТУНУ (вагова категорія 60 кг) та веслувальницям (парна двійка) у складі Яни ДЕМЕНТЬЄВОЇ і Катерини ТАРАСЕНКО.