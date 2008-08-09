Український боксер здобув першу перемогу на Олімпіаді

Український боксер Сергій ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО у ваговій категорії 75 кг впевнено переміг Ванга ЖИАНЖЕНГА (Китай) з рахунком 15:6.

«Не дивлячись на шалену підтримку китайського боксера навіть у вигляді звукового шуму українець був на висоті», - повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«В першому раунді я придивлявся до суперника, ну а потім взяв ініціативу у свої руки і довів бій до перемоги», - підкреслив С.ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО.

На запитання, як він оцінює наступного свого суперника - кубинця, український боксер відповів: «З ним я неодноразово зустрічався на різноманітних турнірах, тому сподіваюсь, що досвід таких боїв стане мені у нагоді».