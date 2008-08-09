Українському велогонщику бракувало сил на останніх 5 км

На Олімпіаді в Пекіні завершилася групова гонка серед чоловіків у велошосе на 245 км.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, серед українських велогонщиків найкращий результат показав Ярослав ПОПОВИЧ, який у загальному заліку посів 36-те місце.

«Гонка справді була досить виснажлива, адже коли вона стартувала, температура повітря сягала близько 42 градусів, дихалось важко. Не всі витримували, тому впродовж заїзду ми бачили, як імениті спортсмени сходили з дистанції», - прокоментувати хід подій державний тренер Микола РОГОЗЯН.

«Ярославу ПОПОВИЧУ на останніх 5 км не вистачило сил, звісно, шкода, що не здобули медаль, але всі виклалися на повну», - підкреслив тренер.

За його словами, будуть зроблені певні корективи, що дозволить дівчатам, які вступають у боротьбу вже завтра, показати кращий результат.