Збірна Китаю здобула перше золото Олімпійських Ігор (додані фото)

Китайська важкоатлетка Чень Сеся (Chen Xiexia), яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, виграла золоту медаль Олімпіади-2008. Ця нагорода стала для збірної Китаю першою на Іграх в Пекіні. Друге місце зайняла спортсменка з Туреччини Сібел Озкан, а бронза дісталася представниці Тайваню Чень Вейлін.

25-річна Чень Сеся виграла золоту медаль, встановивши два олімпійські рекорди - в поштовху (117 кілограмів) і в сумі двох вправ (212 кілограмів). Сібел Озкан завершила змагання з результатом 199 кілограмів, а Чень Вейлін - з результатом 196 кілограмів.

*** Чешка Катерина Еммонс здобула золото в стрільі з пневматичної гвинтівки з дистанції десять метрів. У цьому ж виді програми росіянка Любов Галкина виграла срібну медаль. Сніжана Пейчич з Хорватії - бронза.

*** Китаєць Панг Вей (Pang Wei) виграв золоту медаль Олімпіади-2008 в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції десять метрів. Це золото стало для збірної Китаю другим, і вона очолила неофіційний командний залік. Срібна медаль дісталася Чжину Чжон Про з Південної Кореї, а бронзова - Кіму Чжон Су з Північної Кореї.

Таким чином, після розиграшу трьох комплектів нагород перше місце в командному заліку у Китаю, друге у Чехії.

Фото AP і Reuters