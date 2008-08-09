Американка вибила двох українських спортсменок з боротьби за медалі

У Пекіні завершилися змагання шаблісток за вихід до півфіналу на Олімпіаді.

Україну в цьому виді спорту представляли Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН та Олена ХОМРОВА, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Дві останні програли по черзі бронзовій призерці Олімпійських ігор американці Саді ЯКОБСОН, О.ХАРЛАН – за вихід до чвертьфіналу, а О.ХОМРОВА – до півфіналу. Галина ПУНДИК поступилася росіянці Софії ВЕЛИКІЙ, яка після цього виграла ще в італійки та китаянки і війшла до півфіналу.

Суперниці українок вже увечері змагатимуться за нагороди.