Американка вибила двох українських спортсменок з боротьби за медалі
10:48, 09 серпня 2008Спорт
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Півфінал шаблісток - сьогодні увечері
У Пекіні завершилися змагання шаблісток за вихід до півфіналу на Олімпіаді.
Україну в цьому виді спорту представляли Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН та Олена ХОМРОВА, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Дві останні програли по черзі бронзовій призерці Олімпійських ігор американці Саді ЯКОБСОН, О.ХАРЛАН – за вихід до чвертьфіналу, а О.ХОМРОВА – до півфіналу. Галина ПУНДИК поступилася росіянці Софії ВЕЛИКІЙ, яка після цього виграла ще в італійки та китаянки і війшла до півфіналу.
Суперниці українок вже увечері змагатимуться за нагороди.
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