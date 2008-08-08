Запалено вогонь Олімпійських ігор

У Пекіні запалено вогонь літніх Олімпійських ігор 2008 року.

Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор відбувся парад олімпійців, у якому взяли участь представники усіх команд-учасниць Олімпіади, президенти Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Олімпіади-2008 виступили зі зверненням до учасників та глядачів ігор, а керівник китайської держави Ху Цзіньтао оголосив XXIX літні Олімпійські ігри відкритими.

Після тригодинної церемонії китайський спортсмен, триразовий олімпійський чемпіон, «король китайської гімнастики», визнаний найвидатнішим атлетом ХХ сторіччя - Лі Нін був піднятий на підвісних системах над стадіоном, пронесений з факелом почесне коло на висоті і, на завершення, підніс факел до чаші Олімпійського вогню.