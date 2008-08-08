У Пекіні проходить церемонія відкриття XXIX літніх Олімпійських ігор

У Пекіні на Національному стадіоні «Пташине гніздо» о 15.00 за київським часом стартувала урочиста церемонія відкриття ХХIХ літніх Олімпійських ігор.

Як повідомляє News.ru, шоу почалося із звуків фоу, які синхронно витягували з цього старовинного китайського ударного інструменту тисячі музикантів. Потім підступи до «Пташиного гнізда» осяялися безліччю барвистих феєрверків.

Урочистості триватимуть близько трьох з половиною годин. Офіційній частині передує 75-хвилинний концерт фольклорної музики і танцю.

Сама церемонія відкриття Ігор поділена на дві частини. Перша з них триватиме близько години – це буде яскрава вистава. Близько 15 тисяч учасників шоу представлятимуть шлях з давніх часів до наших днів, який здійснила китайська цивілізація. Особливий акцент зроблено на чотирьох великих відкриттях, які Китай подарував всьому світу - винаходах пороху, компаса, паперу і книгодрукування. Глядачі також побачать сюжети, присвячені Великому шовковому шляху, писемності, опері та живопису Китаю.

Тут же прозвучить гімн Олімпіади-2008, який виконають відома британська співачка Сара БРАЙТМАН і китайська поп-зірка ЛЮ Хуань.

Друга частина, розрахована приблизно на дві з половиною години, включатиме різні олімпійські церемонії: парад олімпійців, після якого буде звернення президентів Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Олімпіади-2008, спортсмени и судді дадуть урочисту клятву і буде запалено олімпійський вогонь.

Вогонь Олімпіади-2008 в чаші «Пташиного гнізда» має запалити «король китайської гімнастики» ЛІ Нін, якого визнали найвидатнішим атлетом ХХ сторіччя.

Як повідомляв УНІАН, ігри ХХІХ літньої Олімпіади відбудуться в Пекіні з 8 по 24 серпня 2008 року. На них буде розіграно 302 комплекти нагород. Національна збірна команда України у складі 253 спортсменів буде представлена в 28 видах спорту.