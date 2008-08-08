Заявка Спартака на Лігу чемпіонів

Як повідомляє Football.ua, до списку А увійшли воротарі: Плетікоса, Джанаєв; захисники: Штранцль, Іранек, Дедура, Фаті, Філіпенко, Родрігес; півзахисники: Павленко, Ковальчук, Ковач, Майдана, Моцарт, Бистров, Горбатенко; нападаючі: Баженов, Павлюченко, Веллітон.

До списку В (гравці, що народилися не раніше 1 січня 1987 року, які є вихованцями клубу) увійшли воротарі: Губін, Комісаров; захисники: Паршивлюк, Іванов, Шишкін, Гультяєв; півзахисники: Лугачов, Рижков, Совєткін; нападаючі: Дзюба, Прудников, Малоян, Бажев і Григор`єв.

Крім того, спартаківці мають можливість заявити на матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів ще одного гравця не пізніше 12 серпеня.