Президент МОК чекає, що на допінгу спіймаються 30-40 олімпійців

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге заявив, що під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні від 30 до 40 допінг-проб дадуть позитивний результат, повідомляє TSN. Рогге додав, що буде радий, якщо насправді допінг-скандалів на Олімпіаді буде менше.

За словами Рогге, чекати, що жодна допінг-проба не дасть позитивного результату, було б нереалістично. Президент порівняв допінг у спорті з криміналом у суспільстві, зазначивши, що не можна уявити собі суспільство без законів, в`язниць і поліцейських, а всі люди, що займаються спортом, не можуть бути святими.

На Олімпійських іграх 2004 року в Афінах позитивний результат дали 26 з 3500 проведених допінг-тестів. На Іграх-2008 буде узято 4500 допінг-проб.