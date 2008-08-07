Прапор США у Пекіні нестиме біженець з Судану

Прапороносцем американської збірної на відкритті Олімпійських ігор в Пекіні стане 23-річний бігун на дистанцію в 1500 метрів Лопес Ломонг (Lopez Lomong), повідомляє Reuters з посиланням на Національний олімпійський комітет США.

Кандидатура прапороносця була вибрана за підсумками голосування капітанів усіх команд, що входять до олімпійської збірної США. "Це величезна честь, що товариші по команді вибрали мене, - заявив Ломонг. - Церемонія відкриття - кращий день і кращий момент Олімпіади".

Ломонг, який народився в Дарфурі (Судан), де йшла громадянська війна, в шестирічному віці був захоплений бойовиками, втік від них, дістався кордону з Кенією, де протягом 10 років жив у таборі для біженців. 2001 року Ломонг з ще кількастами юних біженців з Судану був перевезений до США. Американське громадянство він одержав минулого року.

Ломонг - активіст громадянського руху за вирішення проблем рідної йому суданської провінції Дарфур. Позиції США і Китаю щодо Дарфура серйозно розходяться, тому обрання прапороносцем Ломонга виглядає як зовнішньополітичний жест.