Збірна України здобула найбільшу перемогу у своїй історії

Вчора національна збірна України з футболу провела свій перший матч після чемпіонату світу у Німеччині. У Києві в товариській зустрічі підопічним Олега Блохіна протистояла команда Азербайджану. Цей поєдинок одночасно став і єдиною репетицією "синьо-жовтих" перед стартом відбірного циклу Євро-2008.

Не дивлячись на відсутність лідерів Андрія Шевченка та Сергія Реброва та деяких інших провідних гравців збірна України вже у першому таймі зробила вагому заявку на найбільшу перемогу у своїй історії. Зусиллями Андрія Вороніна, Сергія Назаренка, Руслана Ротаня та Олега Гусєва "синьо-жовті" ще до перерви повторили своє найвище досягнення. 4:0 - так на користь команди Олега Блохіна завершилася перша половина гри. У другому таймі господарі забили ще двічі - відзначилися форварди донецького "Шахтаря" Андрій Воробей та Олексій Бєлік. В підсумку, 6:0 - історична перемога збірної України.

5 канал