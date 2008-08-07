НСК "Олімпійський" реконструюють німці

Сьогодні Державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір на виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Про це повідомив сьогодні міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час відкриття "Українського дому" в Пекіні напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади, поінформували УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Міністр зазначив, що договір був підписаний згідно з рішенням міжвідомчої робочої групи з реконструкції НСК "Олімпійський", що була створена відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 5 липня 2007 року, і після проведення переговорів між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та потенційними компаніями-проектантами.

Як додав Ю.ПАВЛЕНКО, дана німецька компанія відома як проектант Олімпійського стадіону в Берліні.

Згідно з договором, передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту протягом 60 днів. Друга – власне робочий проект, що має бути поданий протягом 180 днів (паралельно будуть здійснюватися будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).

Німецька компанія погодилася надавати проектну документацію як українською мовою, так і англійською – для експертизи фахівцями УЄФА, сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністерство, за його словами, не має сумнівів, що архітектурні рішення цієї відомої європейської проектної компанії, а також налагоджений механізм управління процесом реконструкції НСК "Олімпійський" буде позитивно оцінений експертами УЄФА і запевняє, що завершення робіт з реконструкції стадіону відбудеться у відповідності до вимог та термінів УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ повідомив, що тайванська компанія Archasia Design Group Limited, яка раніше виграла конкурс на реконструкцію національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, не здійснюватиме робіт з реконструкції НСК. Українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

Між тим компанія Аrсhasia Design Group заявила, що звинувачення Мінсім’ї щодо неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставними.