В Олімпійському селищі в Пекіні підняли український прапор

Сьогодні в Олімпійському селищі в Пекіні піднято український прапор.

Як повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України, саме підняття прапору в Олімпійському селищі символізує, що держава готова до Олімпійських ігор. У переддень старту Ігор XXIX Олімпіади таку готовність висловила і Україна.

Разом з прапором нашої держави було піднято і прапори таких країн, як Непал, Латвія, Сербія і Ангола.

Мер Олімпійського селища вручила президенту НОК Сергію БУБЦІ та шефу місії НОК на Іграх XXIX Олімпіади Ніні УМАНЕЦЬ символічний подарунок, а вони в свою чергу – українські сувеніри.

«Українські олімпійці готові у чесній та безкомпромісній боротьбі змагатися на Олімпійських іграх», - підкреслив С.БУБКА.

У піднятті українського прапору також взяли участь віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР Сергій КАМИШОВ та спортсмени, які на цей час уже прибули до Олімпійського селища.

Нагадаємо, що завтра, 8 серпня, в Пекіні пройде урочиста Церемонія відкриття Ігор XXIX Олімпіади.