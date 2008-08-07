Призначено день бою Віталія Кличка з Самуелем Пітером

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Віталій Кличко, який не виходив на ринг з грудня 2004 року, проведе бій за титул WBC (Світова боксерська рада) з нігерійцем Семюелом Пітером 11 жовтня. Про це повідомив Кен Хершман - один з керівників спортивного каналу Showtime, який транслюватиме поєдинок, передає інтернет-видання fightnews.com.

За словами Кличка, йому важко повірити, що день його повернення на ринг нарешті прийшов. Боксер зазначив, що його не турбують жодні травми і він готовий повернути титул, що належав йому до грудня 2004 року.

Кличко-старший оголосив про завершення кар`єри наприкінці 2005 року, коли він не зміг вийти на бій за титул WBC з Хасимом Рахманом через травму коліна. Світова боксерська рада оголосила українця "почесним чемпіоном", надавши йому право в разі повернення на ринг зустрітися з чинним чемпіоном, нагадує Лента.ру.

Нині титулом WBC володіє Семюел Пітер, який відібрав це звання у росіянина Олега Маскаєва в березні 2008 року. Пітер пообіцяв спочатку перемогти Віталія Кличка, а потім відібрати титули IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація) у Володимира Кличка.

В якому місті відбудеться бій Семюел Пітер - Віталій Кличко, офіційно не повідомляється. Проте авторитетний сайт boxrec.com зазначає, що поєдинок пройде в Берліні.