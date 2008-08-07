Хто і як забивав у матчі Ліги чемпіонів Динамо - Дрогеда (відео)

Учора відбувся матч-відповідь другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між командами Динамо (Київ, Україна) і Дрогеда Юнайтед (Ірландія). Рахунок 2:2 став справжнім розчаруванням для вболівальників біло-синіх.

Київські динамівці впродовж гри володіли незначною ініціативою, а останні хвилини гри цілком могли стати для них останніми хвилинами в Лізі цього року. Тренер ірландців заявив на післяматчевій прес-конференції, що його команда заслуговувала на вихід до наступного кола кваліфікації більше ніж Динамо. Чи так це насправді – судити вам.

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Відео з сайту Football.ua