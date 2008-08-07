Членом МОК сьогодні обрали ще одного українця

10:43, 07 серпня 2008
Спорт
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До цього був один Борзов

Сьогодні на сесії Міжнародного олімпійського комітету, що завершилась в Пекіні, президента Національного олімпійського комітету України Сергія БУБКУ було обрано членом МОК за квотою національних олімпійських комітетів світу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.

«Я радий, що можу бути корисним Міжнародному олімпійському комітету та продовжити популяризувати олімпійський рух як у світі, так і в моїй країні – Україні», - підкреслив С.БУБКА після голосування.

Таким чином, на сьогоднішній день членами МОК від України є С.БУБКА та Валерій БОРЗОВ.

 

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