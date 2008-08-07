Про що думав Сьомін на останніх секундах матчу

Після матчу Динамо з Дрогедою, який мав драматичну розв`язку і закінчився бойовою нічиєю 2:2, головні тренери команд поспілкувалися з журналістами в рамках традиційної післяматчевої прес-конференції.

Тренер гостей Пол Дулін: "Вчора на передматчевій прес-конференції я відчував неповагу до нашої команди, всі говорили лише про майбутні матчі зі Спартаком, але вважаю, що сьогодні саме Динамо повинне було програти. Впродовж всього матчу ми добре захищалися, добре нападали, і повинні були реалізовувати шанси, які нам були надані в кінцівці матчу. До Москви мали їхати саме ми, а не Динамо."

Варто відзначити, що тренера Дрогеди журналісти провели із зали аплодисментами, тим самим відзначаючи високий рівень футболу, продемонстрований його підопічними в поєдинку проти Динамо.

Наставник Динамо Юрій Сьомін: "Ми контролювали хід гри впродовж практично всього матчу. Але, як виявилось, в останні хвилини ми погано зреагували на дві заміни, коли у ірландців на полі вийшли два високорослі гравці, які могли забити переможний для гостей м`яч. У нас знову ж таки проблеми з реалізацією моментів, а також невпевнені дії при навісах. Та і Луценко зіграв не кращим чином. Проте, добре те, що добре закінчується. Ми пройшли в наступний кваліфікаційний раунд, і надалі вестимемо підготовку до матчів зі Спартаком".

На запитання журналістів "Що ви подумали, коли на останніх секундах матчу м`яч котився уздовж лінії воріт?", Юрій Сьомін відповів: "Все відбулося настільки швидко, що я не встиг ні про що подумати".

За матеріалами Football.ua