На Олімпіаді відбулися шість футбольних матчів

Жіноча збірна Норвегії з футболу отримала перемогу над командою США в матчі групового турніру Олімпіади-2008. Зустріч закінчилася з рахунком 2:0. Після цієї перемоги норвезька команда набрала три очки і очолила турнірну таблицю в групі G, повідомляє Лента.ру.

Крім того, на жіночому турнірі Ігор-2008 відбулися матчі Північна Корея - Нігерія (1:0) і Китай - Швеція (2:1). Раніше в середу збірна Канади перемогла Аргентину (2:1), Бразилія зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а Японія - з Новою Зеландією (2:2).

Таким чином, після матчів першого туру в групі Е лідирують команди Канади і Китаю (по три очки), а Швеція й Аргентина очок не набрали. У групі F Північна Корея набрала три очки, Німеччина і Бразилія – по одному, а Нігерія - нуль. У групі G з трьома очками лідирує Норвегія, по одному балу набрали Японія і Нова Зеландія, а американки поки очок не мають.

До 1/4 фіналу жіночого футбольного турніру вийдуть команди, які займуть в своїх групах перші і другі місця, а також дві кращі збірні з тих, які займуть треті місця.