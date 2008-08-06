Збірна донецької міліції зійшла на вершину Ельбрусу

Збірна команда правоохоронців Донецької області здійснила сходження на найвищу вершину Європи – гору Ельбрус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, до складу збірної з 8 осіб ввійшли співробітники облуправління міліції, а також міліційного «спецназу» і охоронного підрозділу «Титан». Очолив збірну начальник міліції громадської безпеки Радянського райвідділу Макіївського міськуправління міліції Юрій МИХАЙЛЕНКО.

За його словами, «вершину заввишки 5642 метри за складністю сходження, пов`язаною з тим, що це діючий вулкан, прирівнюють до 7-тисячників».

«На висоті 3800 метрів, щоб подовжити адаптаційний період і звикнути до високогір`я, ми попрямували не прямо до вершини, а навколо гори. Це був своєрідний виклик професійним альпіністам і спортсменам», - сказав Ю.МИХАЙЛЕНКО.

Він додав, що обійшовши Ельбрус за годинниковою стрілкою, група пройшла близько 130 кілометрів, подолавши 4 перевали і 7 льодовиків. «Пережили і проливний дощ, який майже добу не давав вийти з наметів, і свіжий сніг, що засипав всі тріщини і міжгір`я, а відтак великий град», - відзначив керівник збірної.

Він також повідомив, що на вершині учасники сходження залишили міліційний вимпел і прапор ГУМВС України в Донецькій області.