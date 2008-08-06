Хто виграє більше медалей на Олімпіаді?

Віце-президент Олімпійського комітету США Джим Шерр заявив, що американські спортивні структури вважають головним претендентом на перемогу в медальному заліку Ігор-2008 збірну Китаю. За словами Шерра, господарі пекінської Олімпіади мають переважні шанси виграти більше за всіх золотих медалей, повідомляє Reuters.

Олімпійський комітет США вважає, що конкуренцію збірній Китаю мають скласти американські та російські спортсмени. Один з членів ради директорів комітету Пітер Уберрот додав, що на літніх Олімпійських іграх збірна США "не звикла до ролі аутсайдера".

На останній літній Олімпіаді 2004 року в Афінах американці посіли перше місце в неофіційному загальнокомандному заліку, здобувши 36 золотих медалей. Другою стала команда Китаю (32 золотих медалі), а третьою - збірна Росії (27).