Олімпійські ігри в Пекіні: які шанси в українців?

8 серпня в Китаї відбудеться відкриття літніх Олімпійських ігор-2008. До складу офіційної делегації України на цьогорічну Олімпіаду включено 254 спортсмени, які виступатимуть у 28 видах спорту. Це найбільша команда в історії незалежності української держави. На що варто сподіватися українським спортсменам, наскільки держава доклалася до їхньої підготовки і чи вдасться випередити Афінський результат? Своїми прогнозами з УНІАН поділилися експерти.

Микола Томенко, народний депутат, голова комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму (2006-2007 рр.)

АФІНСЬКИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАМ НЕ ПОВТОРИТИ

Олімпіада - це завжди показник розвитку фізичної культури та спорту кожної окремої країни. Але тут потрібно давати оцінку не тільки з точки зору завойованих нагород спортсменами, які беруть участь в Олімпіаді, а взагалі з точки зору ефективності державної політики в цій сфері.

Напередодні Олімпіади в Пекіні Україна переживає один з найгірших періодів в розвитку фізичної культури та масового спорту. Це пояснюється не лише сухою статистикою, а тим, що вперше представники ігрових видів спорту не братимуть участь в Олімпіаді. Для України ігрові види спорту, такі як футбол, гандбол, волейбол, водне поло завжди були популярними, в них наша країна була конкурентоспроможною. Провал ігрових видів спорту потребує серйозної розмови і відповідних кадрових рішень стосовно чиновників, що відповідають за ці види спорту. Оскільки вони не виконали своє завдання. Непроста ситуація і у відповідних федерація вищевказаних видів спорту. Не завжди чиновники, що очолюють відповідну федерацію, забезпечують нормальний розвиток конкретного виду спорту. Ми також не побачимо фантастичного успіху і представників нашої легкої атлетики. Але ці результати напряму пов’язані з занепадом в цілому масового спорту, оскільки останніми роками відбулося масове закриття спортивних майданчиків, скорочення спортивних секцій.

Щоб країна отримала позитивний результат, необхідно в управлінні фізичною культурною та спортом зробити значне реформування. Коли йдеться про підготовку до Олімпіади, то цим має займатися саме Національний олімпійський комітет, а міністерства мають виконувати функцію управління фізичною культурою та спортом. Тоді буде чітка і зрозуміла відповідальність НОК за результати підготовки наших спортсменів протягом усіх 4 років. На сьогодні ми спостерігаємо картину, що підготовка до Олімпіади була активізована тільки протягом останнього року, хоча мусила б тривати усі 4 роки. Останнім часом левова частина сил та енергії була спрямована на боротьбу – хто буде ділити кошти на Євро-2012.

Якщо ж говорити про конкретні прогнози, то очевидно для всіх, що Афінський результат не повторити (12 місце серед 202 країн-учасниць, 23 медалі - УНІАН) . Це пов’язано не з суб’єктивними причинами, а системною кризою в управлінні і фінансуванні галузі фізкультури та спорту. Ще однією проблемою залишається той факт, що Україна - єдина країна, в якій відсутня зрозуміла система спортивної медицини та антидопінгової профілактики. Всі декларації з цього питання досі залишаються лише на папері. Як людина, яка вболіває за спортивне сьогодення України та опікується парламентською підтримкою цієї сфери, можу сказати, що парламент не перший рік виділяє кошти на вирішення цього питання.

Сумно і смішно, коли чиновники говорять, що Україну цього року на Олімпіаді представлятиме найбільша команда за всю історію незалежності нашої держави. Потрібно відійти від практики оперування лозунгом, що головне не виграти, а взяти участь. Не обов’язково за державні кошти везти на Олімпіаду тих спортсменів, які в загальному рейтингу посідають 50 чи 70 місце. Брати участь в олімпійських змаганнях мають ті, хто дійсно може конкурувати та змагатися за медалі, або молоді спортсмени, які, пройшовши апробацію Олімпіадою, згодом здатні відстоювати честь України. Найбільш успішним результатом Олімпіади для України слід очікувати здобуття 15-17 медалей, 3 з яких золоті. Це той максимум, на який здатна наша команда. Але я думаю, не варто виголошувати вироки нашим спортсменам та тренерам, а по завершенні Олімпіади повернутися до реалізації нової стратегії державної політики. Україна має визначитися з тими видами спорту, які дійсно потребують серйозного розвитку і фінансування, а не фінансувати всі види спорту без виключення в розмірі по 100 гривень. Крім того, необхідно направити кошти на відновлення спортивної інфраструктури – будівництво майданчиків, спортивних секцій та запровадити ефективну систему відбору спортсменів. Поки цього не буде, Україна буде жити інформацією про купівлю чергового легіонера до футбольних команд та новинами про закриття спортивних телевипусків.

Юрій Павленко, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту

ЗА ПІДСУМКАМИ ОЛІМПІАДИ-2008 УКРАЇНА БУДЕ В 20-ЦІ КРАЩИХ КРАЇН СВІТУ

Якщо Олімпійські ігри - це головні спортивні змагання чотирьох років, то кожен спортсмен і його тренерський штаб ставив собі за мету показати свій максимальний результат. Той аналіз, який у нас є, говорить про те, що переважна більшість спортсменів підійшла до Олімпіади в найкращій формі. Вірю в те, що всі вони, не зважаючи ні на які складності, в першу чергу погодні, покажуть свій найкращий результат на Олімпійських іграх в Пекіні, кожен з 254 сьогодні акредитованих українських спортсменів.

Всі необхідні дії і заходи на заключному етапі підготовки, тобто протягом 2008 р. з боку міністерства були вжиті: і в питаннях фінансування, і в питаннях забезпечення необхідним обладнанням, і в питаннях, пов’язаних з проведенням необхідних зборів, забезпеченням участі кожного спортсмена в змаганнях, які були визначені тренером як найнеобхідніші для його підготовки. Більше того, ми йшли назустріч і спортсменам, і тренерам і при потребі збільшували фінансування на конкретного спортсмена та інші необхідні видатки з метою його максимальної підтримки. Крім того, Президент України своїм указом збільшив стипендії переможцям, призерам Олімпійських ігор, Чемпіонатів Світу і Європи. Уряд збільшив від 2-х до 4-х разів одноразову винагороду для олімпійців. Я, як міністр, підписав з кожною федерацією, з кожним тренерським штабом конкретного виду спорту відповідні протоколи-зобов’язання щодо того результату, який вони мають показати на Олімпійських іграх.

Певний провал в системі підготовки був в 2007 р. Це було пов’язано із дією закону “Про державні закупівлі”, який до певної мірі паралізував і не дав можливості вчасно закупити необхідне обладнання, інвентар для спортсменів, кандидатів в Олімпійську збірну, а також в повній мірі профінансувати їхню участь в заходах і зборах. Нам вдалося це питання врегулювати в перший місяць 2008 р. Крім відміни закону, міністерство також добилося спеціальної спрощеної процедури для всіх товарі в і робіт, пов’язаних з олімпійською збірною. На заключному етапі ми жодних проблем з цим не мали.

Певна дезорганізація в роботі міністерства щодо участі і підготовки наших спортсменів теж спостерігалася, і спортсмени показали не ті результати протягом 2007 р. на міжнародних змаганнях, на які реально претендували. Якщо в 2006 р. був один прогноз і вперто говорили, що 25 нагород реальні для України, то коли я повернувся на роботу, прогноз, на жаль, вже був не такий втішний. Але заходи, зроблені у 2008 році, дадуть свій позитивний результат вже безпосередньо на Олімпіаді.

Я очікую, що кожен спортсмен покаже свій кращий результат. Україна буде не менш ніж в двадцятці кращих країн світу за підсумками Олімпіади-2008. Завоювати медаль ми можемо практично в кожному виді спорту з 28, в яких представлені наші спортсмени: в легкій атлетиці, в плаванні, у вільній боротьбі, в греко-римській боротьбі, дзюдо, стрільбі кульовій, стрільбі з луку і т.д.

На цій Олімпіаді є ще один експериментальний момент. Додаткові повноваження щодо участі Олімпійської збірної а також її підготовки були надані НОК, який очолює Сергій Бубка. Це наше свідоме рішення з метою підняття статусу, рівня відповідальності НОК. Я сподіваюся, це має бути позитивним сигналом і додатковою підтримкою. Ми свідомо йдемо на те, щоб підвищувати рівень відповідальності не тільки міністерства і держави в цілому, але і НОК як громадської організації, кожного спортсмена, кожного тренера, кожного керівника федерації за підсумковий результат. Ми розглядаємо весь цей колектив державних органів, громадських організацій, як одну команду, яка можливо вперше на цих Олімпійських іграх виступає таким складом – однією командою.

Ельбрус Тедеєв, народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму

У НАС ВСЕ ТРИМАЄТЬСЯ НА ЕНТУЗІАСТАХ

Без державної підтримки спорт не може розвиватися на належному рівні. Не секрет, що за 17 років незалежності України не було збудовано жодного спортивного комплексу, щоби наші діти займалися, розвивалися і згодом ставали професійними спортсменами. В Московській області за 8 років побудовано 20 спортивних комплексів, палаців спорту і універсальних спортивних майданчиків. І це тільки одна область. В Білорусі побудовано в усіх областях льодові палаци з усією належною інфраструктурою. В Азербайджані, у Вірменії, в усіх країнах СНД, це я кажу тільки про наших найближчих сусідів, розвивається спортивна інфраструктура, у них слова з ділами не розходяться.

У нас, на превеликий жаль, є величезні проблеми. Все тримається на ентузіастах – абсолютно все. Хто може сьогодні реально говорити про результати Олімпіади-2008? Це доволі складне питання. Найбільш талановиті і обдаровані від Бога можуть бути чемпіонами або призерами. Але держава дуже мало робить зі свого боку. Це не той час, щоб спортсменів нагодувати, вдягти і вони будуть перемагати. В радянський час теж годували і вдягали, але ще давали машини і квартири.

Афінський результат був в якийсь мірі прогнозований. В уряді Віктора Федоровича в 2002-2003 р. були постанови Кабміну про підвищення стипендій від 60 грн. до 9 тис. Це був величезний стимул для того етапу застою нашого спортивного життя. Треба приділяти більше уваги спорту і більше займатися державною програмою розвитку спорту.

Можливо, українська команда і не в найкращій формі. Але я впевнений, що вона гідно покаже себе на міжнародній китайській арені.

Стелла Захарова, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики

РОСІЯ ГОТУВАЛАСЯ ДО ЦІЄЇ ОЛІМПІАДИ 10 РОКІВ

Мені б дуже хотілося, щоб наші спортсмени привезли якомога більше медалей. Але ми повинні реально дивитися на ту ситуацію, яка склалася внаслідок виконаної за 4 роки роботи.

За рік спортсмена не можна підготувати і сказати: він виграє медаль. Це складний процес. Потрібно було готуватися 4 роки: підготувати бази, фундамент, молодь. Я наведу лише один приклад, як готувалися росіяни. Росія готувалася до цієї Олімпіади 10 років, щоб реалізувати сьогодні поставлену задачу - виграти 80 медалей. Сьогодні ситуація в нашому спорті, м’яко кажучи, плачевна. І скільки медалей привезуть наші спортсмени - сказати складно.

Взяти навіть мій улюблений вид спорту – спортивну гімнастику, звідки я вийшла і докладаю максимально зусиль, щоб вона розвивалася в Україні. На Олімпіаді розігрується 14 медалей. Це пріоритетний вид спорту. Ми повинні про нього думати і вкладати в нього кошти, щоб отримати якийсь результат. А ми досі сидимо без спортивних снарядів. Збірна вже поїхала. Отже це вже неактуально і ми вже їх не отримаємо. Для національної олімпійської збірної кожні 4 роки купувалися необхідні снаряди. Цього року спортсмени теж мали б тренуватися на тих снарядах, які будуть в Китаї. Це необхідно. Я сама як гімнастка знаю, що це таке. Але ми їх не отримали. Це вперше. Так як ми сьогодні можемо вимагати медалей від спортсменів, якщо в нас нема елементарних умов для цього?

Я бажаю всім спортсменам якомога більше медалей. Це пекельний труд. Спортсмени – це не артисти. Вони не можуть вийти на майданчик, заспівати і заробити $20 тис. за дві години. Вони по 8-9 годин проводять в залах. Спорт весь час був на дотаціях держави. Для того, щоб на наступний олімпійський цикл ми могли щось прогнозувати, ми повинні створити умови і базу в усіх напрямках. Не тільки матеріальну базу, хоча це одна з першочергових потреб, адже спортсмен повинен за свій труд гідно заробляти, а і базу тренувальну.

Сьогодні біля керма спорту повинні стояти професіонали, а не ті зами, яких ми сьогодні маємо в НОК. Держава бере участь у підготовці спортсменів, але не в тому обсязі, в якому є потреба. Нам треба об’єднатися всім і робити якісь висновки, вносити закони у ВР про спонсорство і т.д. Ми відтягнулися на старому багажі, який залишився після Радянського Союзу. Цей потенціал вичерпний. Його немає. Двигун не може працювати без мастила. Він колись та зупиниться.

Опитували Анна Ященко, Ольга Федорченко