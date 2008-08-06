Суркіс не пустить Рабиновича на поле

Керівництво ФК «Динамо» Київ відмовило київському «Арсеналу» в проведенні матчу 4 туру українськоъ прем`єр-ліги за участю клубу Вадима Рабиновича на стадіоні ім. В. Лобановського.

Як відзначає прес-служба ФК «Арсенал» керівництво динамівців, «яке ще неділю тому заявило про те, що “виручає” «Арсенал», сьогодні прокинулося і надіслало на ім`я керівництва канонірів лист. У ньому, зокрема, йдеться: «...в зв`язку з проведенням значної кількості офіційних матчів на стадіоні «Динамо», ФК «Динамо» Київ не може дати дозвіл на проведення на нашому стадіоні матчу 4 туру між командами «Арсенал» Київ – «Зоря» Луганськ».

За словами прес-служби «канонірів», керівництво клубу - в повному шоці: «Це було несподівано. Оскільки ніяких інших запасних варіантів немає, ми навіть не уявляємо, де прийматимемо луганську «Зорю» – у нас поки немає ані якого-небудь запасного варіанту, ні жодних ідей. Більш того, навіть не виключаємо, що нам просто ніде буде прийняти команду».

На запитання, який вихід з ситуації, що склалася, представник клубу констатував: «Ніякого виходу поки не немає. Ні Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, ні київська влада як і раніше не дають відповіді з нашої проблеми – футбол нікого не цікавить. Ми думаємо, що це ще один удар не тільки по «Арсеналу», але і по українському футболу».