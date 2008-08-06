Повний рейтинг ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг футбольних збірних. Зміни, порівняно з липневим рейтингом, відбулися переважно за рахунок зниження латиноамериканських команд.

Лідерство в рейтингу продовжує зберігати чемпіон Європи - збірна Іспанії. На другий рядок, попри втрату очок (-21), піднялися німці, відтіснивши команду Італії як таку, що втратила ще більше очок (-84) . На четвертий рядок потрапила Голландія, на п`ятий - Хорватія. Бразилія (-102) і Аргентина (- 79) зайняли, відповідно, шосте і сьоме місця, причому Бразилія вийшла з п`ятірки вперше за 15 років. Збірна Росії, завдяки успішному виступу на Євро-2008, вперше за 10 років ввійшла до десятки (місяць тому росіяни займали 11-у позицію).

Україна піднялася на одну сходинку і нині 28-а (власне не те що сама піднялась, а стрімко - з 19 на 32-е місце скотилася збірна Мексики).