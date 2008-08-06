На Олімпійських іграх почалися перші змагання
12:12, 06 серпня 2008Спорт
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А до офіційного відкриття ще два дні
На XXIX Олімпійських іграх в Пекіні почалися перші змагання. О 17.00 за місцевим часом (12.00 в Києві) стартував жіночий футбольний турнір. Паралельно почалися три матчі: Канада - Аргентина, Німеччина - Бразилія та Японія - Нова Зеландія.
Всього сьогодні відбудуться шість матчів. За три години на поле вийдуть Китай - Швеція, КНДР - Нігерія та Норвегія - США.
Завтра починається чоловічий футбольний турнір.
Офіційне відкриття Олімпійських ігор призначене 8 серпня з 20 до 22 години (у Києві, відповідно, 15.00-17.00).
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