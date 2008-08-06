На Олімпійських іграх почалися перші змагання

На XXIX Олімпійських іграх в Пекіні почалися перші змагання. О 17.00 за місцевим часом (12.00 в Києві) стартував жіночий футбольний турнір. Паралельно почалися три матчі: Канада - Аргентина, Німеччина - Бразилія та Японія - Нова Зеландія.

Всього сьогодні відбудуться шість матчів. За три години на поле вийдуть Китай - Швеція, КНДР - Нігерія та Норвегія - США.

Завтра починається чоловічий футбольний турнір.

Офіційне відкриття Олімпійських ігор призначене 8 серпня з 20 до 22 години (у Києві, відповідно, 15.00-17.00).