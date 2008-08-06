«Шахтар» продав форварда «Дніпру» за $5,5 мільйона

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) досяг домовленості про продаж нападника Олексія БЕЛІКА у дніпропетровський «Дніпро».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», сума трансферу становить 5,5 млн. доларів. Контракт укладено на три роки.

О.БЕЛІК виступав за «Шахтар» з 2000 до 2007 року. У сезоні 2007-2008 провів півроку в оренді в німецькому «Бохумі».