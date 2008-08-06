«Шахтар» продав форварда «Дніпру» за $5,5 мільйона
12:03, 06 серпня 2008Спорт
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Контракт на 3 роки
Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) досяг домовленості про продаж нападника Олексія БЕЛІКА у дніпропетровський «Дніпро».
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», сума трансферу становить 5,5 млн. доларів. Контракт укладено на три роки.
О.БЕЛІК виступав за «Шахтар» з 2000 до 2007 року. У сезоні 2007-2008 провів півроку в оренді в німецькому «Бохумі».
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