Тимошенко про фінансові винагороди паралімпійців

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фінансові винагороди за призові місця для українських паралімпійців повинні бути такими ж за розмірами як і для учасників Олімпіади. Про це вона заявила сьогодні на офіційній церемонії проводів Національної паралімпійської збірної України на ХІІІ літні Паралімпійські ігри в Пекіні.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що це питання розглядатиметься завтра засіданні уряду.

Звертаючись до спортсменів, прем’єр зазначила: “Ми будемо радіти кожній вашій перемозі. Ви є слава і гордість України. Я хочу, щоб ви ще раз здивували світ своїми перемогами”. Ю.ТИМОШЕНКО побажала паралімпійцям удачі, і висловила сподівання, що Україна зустріне їх з перемогами.

На урочистостях також транслювалося відео-вітання Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році грошові винагороди володарям олімпійських і паралімпійських нагород були різні – 100 і 50 тис. доларів відповідно.

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту ініціює підвищення грошових винагород переможцям Паралімпійських ігор.

Уряд України цього року збільшив грошові винагороди призерам Олімпійських ігор. Зокрема, зараз грошова винагорода за золоту медаль становить 700 тис. грн., за срібну – 500 тис. грн., за бронзову – 350 тис. грн.