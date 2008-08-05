Зіграно сьогоднішні матчі Ліги чемпіонів УЄФА
Завтра ще 12 ігор
Зіграні сьогоднішні матчі-відповіді другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Вентспілс (Латвія) - Бранн (Норвегія) 1:2 (Перший матч 1:0).
Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландія) 2:1 (0:0).
Бранн і Каунас виходять у третій відбірковий раунд. У Бранна попереду ігри з Марселем (Франція).
Каунас чекає свого суперника за наслідками завтрашнього матчу "Ольборг" (Данія) - "Модриця" (Боснія і Герцоговина).
Нагадаємо, що завтра грають:
Артмедіа (Словаччина) - Тампере (Фінляндія). Перший матч 3:1
Рапід (Австрія) - Анортосіс (Кіпр) 0:3
Динамо (Хорватія) - Домжале (Словенія) 3:0
Динамо (Грузія) - Панатінаїкос (Греція) 0:3
Базель (Швейцарія) - Гьотеборг (Швеція) 1:1
Спарта (Чехія) - Шериф (Молдова) 1:0
БАТЕ (Білорусь) - Андерлехт (Бельгія) 2:1
Вісла (Польща) – Бейтар (Ізраїль) 1:2
МТК (Угорщина) - Фенербахче (Туреччина) 0:2
Модриця (Боснія) - Ольборг (Данія) 0:5
Партизан (Сербія) - Інтер (Азербайджан) 1:1
Динамо (Київ, Україна) - Дрогеда (Ірландія) 2:1
Переможці по сумі двох матчів виходять до третього відбіркового раунду, ігри якого пройдуть 12-27 серпня.