Зіграно сьогоднішні матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Зіграні сьогоднішні матчі-відповіді другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Вентспілс (Латвія) - Бранн (Норвегія) 1:2 (Перший матч 1:0).

Каунас (Литва) - Рейнджерс (Шотландія) 2:1 (0:0).

Бранн і Каунас виходять у третій відбірковий раунд. У Бранна попереду ігри з Марселем (Франція).

Каунас чекає свого суперника за наслідками завтрашнього матчу "Ольборг" (Данія) - "Модриця" (Боснія і Герцоговина).

Нагадаємо, що завтра грають:

Артмедіа (Словаччина) - Тампере (Фінляндія). Перший матч 3:1

Рапід (Австрія) - Анортосіс (Кіпр) 0:3

Динамо (Хорватія) - Домжале (Словенія) 3:0

Динамо (Грузія) - Панатінаїкос (Греція) 0:3

Базель (Швейцарія) - Гьотеборг (Швеція) 1:1

Спарта (Чехія) - Шериф (Молдова) 1:0

БАТЕ (Білорусь) - Андерлехт (Бельгія) 2:1

Вісла (Польща) – Бейтар (Ізраїль) 1:2

МТК (Угорщина) - Фенербахче (Туреччина) 0:2

Модриця (Боснія) - Ольборг (Данія) 0:5

Партизан (Сербія) - Інтер (Азербайджан) 1:1

Динамо (Київ, Україна) - Дрогеда (Ірландія) 2:1

Переможці по сумі двох матчів виходять до третього відбіркового раунду, ігри якого пройдуть 12-27 серпня.