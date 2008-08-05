Повний список олімпійської збірної України (по видах спорту)
254 учасники в 28 видах
Нинішній склад олімпійської збірної України стане рекордним за кількістю спортсменів – 254. В Атланті - 1996 року - країну представляли 230 спортсменів. За чотири роки в Сіднеї – 231. А в Афінах-2004 змагалися 245 українських атлетів.
У Пекіні українці змагатимуться в 28 видах спорту, в яких виконали критерії відбору на Олімпійські ігри. Варто зазначити, що у складі збірної сім діючих олімпійських чемпіонів і 97 атлетів, що мають досвід виступів на Іграх.
БАДМІНТОН
1. Дружченко Владислав (Дніпропетровська область) - одиночний розряд.
2. Грига Лариса (Дніпропетровська область) – одиночний розряд.
БОКС
3. Чигаєв Георгій (Львівська область) – 48 кг
4. Ломаченко Василь (Одеська область) – 57 кг
5. Ключко Олександр (Миколаївська область) – 60 кг
6. Стрецький Олександр (Дніпропетровська область) – 69 кг
7. Дерев`янченко Сергій (Миколаївська область) – 75 кг
8. Усик Олександр (Крим) – 91 кг
9. Глазков В`ячеслав (Луганська область) - +91 кг
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
10. Стадник Андрій (Львів - Хмельницький) – 66 кг
11. Алдатов Ібрагім (Харківська область) – 74 кг
12. Іщенко Іван (Миколаївська область) – 120 кг
13. Федоришин Василь (Київ - Івано-Франківськ) – 60 кг
14. Данько Тарас (Київ – Миколаїв) – 84 кг
15. Тібілов Георгій (Харківська область) – 96 кг
16. Остарчук Юлія (Волинська область) – 63 кг
17. Мікульчин Ірина (Київ – Хмельницький) – 48 кг
18. Синішин Наталя (Львівська область) – 55 кг
19. Ващук Оксана (Львів – Луцьк) – 72 кг
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
20. Варданян Армен (Запорізька область) – 66 кг
21. Шацьких Владимир (Дніпропетровська область) – 74 кг
22. Коваль Юрій (Одеська область) – 55 кг
23. Дараган Олександр (Донецька область) – 84 кг
24. Крьока Олег (Запорізька область) – 96 кг
25. Чернецький Олександр (Донецьк – Київ) – 120 кг
ВАЖКА АТЛЕТИКА
26. Іванов Артем (Крим) – 94 кг
27. Торохтій Олексій (Харківська область) – 105 кг
28. Разарьонов Ігор (Одеська область) – 105 кг
29. Удачин Артем (Донецька область) - +105 кг
30. Шинечко Ігор (Львівська область) - +105 кг
31. Давидова Наталя (Чернігівська область) – 69 кг
32. Миронюк Надія (Волинська область) – 75 кг
33. Коробка Ольга (Чернігівська область) - +75 кг
34. Довгаль Юлія (Одеська область) - +75 кг
ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК
35. Винокуров Андрій (Харківська область) – керин.
36. Дюдя Володимир (Київська область) – індивідуальна гонка-переслідування, командна гонка-переслідування.
37. Кононенко Роман (Крим) – командна гонка-переслідування.
38. Полатайко Любомир (Крим) – командна гонка-переслідування, парна гонка.
39. Поліщук Максим (Донецька область) – командна гонка-переслідування.
40. Попков Віталій (Донецьк – Крим) – індивідуальна гонка-переслідування.
41. Рибін Володимир (Донецька область) – парна гонка, групова гонка.
42. Щедов Віталій (Крим) – командна гонка-переслідування.
43. Калитовська Леся (Луганська область) – індивідуальна гонка-переслідування.
44. Лагкуті Сергій (Крим) – групова гонка.
ВЕЛОСПОРТ-ШОСЕ
45. Підгірний Руслан (Київська область) – групова гонка, індивідуальна гонка.
46. Костюк Денис (Донецька область) – групова гонка, індивідуальна гонка.
47. Гривко Андрій (Миколаївська область) – групова гонка.
48. Попович Ярослав (Львівська область) – групова гонка.
49. Кащишина Оксана (Хмельницький – Дніпропетровськ) – групова гонка.
50. Стяжкіна Тетяна (Миколаївська область) – групова гонка.
51. Висоцька Євгенія (Одеська область) – групова гонка.
ВЕЛОСПОРТ-МАУНТЕНБАЙК
52. Рисенко Сергій (Луганська область) – кросс-кантрі.
ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ
53. Білоущенко Сергій (Миколаївська область) – четвірка парна.
54. Грінь Сергій (Київська область) – четвірка парна.
55. Павлівський Володимир (Дніпропетровська область) – четвірка парна.
56. Прокопенко Дмитро (Миколаївська область) – четвірка парна.
57. Дементьєва Яна (Харківська область) - двійка парна.
58. Тарасенко Катерина (Дніпропетровська область) – двійка парна.
59. Колесникова Тетяна (Миколаїв – Дніпропетровськ) – четвірка парна.
60. Олефіренко Олена (Херсонська область) – четвірка парна.
61. Спірюхова Світлана (Миколаївська область) – четвірка парна.
62. Ляльчук Наталія (Дніпропетровська область) – четвірка парна.
ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
63. Чебан Юрій (Одеська область) – С-1, 500 м каное, одиночка; С-1, 1000 м каное, одиночка.
64. Крук Петро (Рівненська область) – С-2.
65. Джалілов Руслан (Дніпропетровська область) – С-2.
66. Безуглий Сергій (Миколаївська область) – С-2.
67. Прокопенко Максим (Миколаїв - Кіровоград) – С-2.
68. Осипенко-Радомська Інна (Київ) – К-1, 500 м байдарка, одиночка.
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
69. Леончук Георгій (Київ) – 49er.
70. Лука Радіон (Київ) – 49er.
71. Калінчев Павло (Миколаївська область) – клас «Торнадо».
72. Шафранюк Андрій (Миколаївська область) – клас «Торнадо».
73. Оберемко Максим (Донецька область) – RS:Х.
74. Масливець Ольга (Донецьк – Тернопіль) – RS:Х.
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
75. Гончаров Валерій (Харківська область) – бруси, перекладина.
76. Воробйов Олександр (Луганська область) – кільця.
77. Згоба Дарина (Івано-франківська область) – команда.
78. Краснянська Ірина (Черкаська область) – команда.
79. Козич Аліна (Київ) – команда.
80. Проскуріна Марина (Харківська область) – команда.
81. Голенкова Валентина (Кіровоградська область) – команда.
82. Коваль Анастасія (Київ) – команда.
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
83. Безсонова Ганна (Київ) – індивідуальна першість.
84. Годунко Наталія (Київ) – індивідуальна першість.
85. Дмитраш Олена (Київ) – групові вправи.
86. Передерій Віра (Київ – Львів) – групові вправи.
87. Максименко Аліна (Київ – Запоріжжя) – групові вправи.
88. Зубченко Віта (Київ) – групові вправи.
89. Слободян Юлія (Київ – Львів) – групові вправи.
90. Черепеніна Крістіна (Київ – Луганськ) – групові вправи.
ДЗЮДО
91. Коротун Максим (Донецька область) – 60 кг
92. Білодід Геннадій (Київ) – 73 кг
93. Гонтюк Роман (Київ – Івано-Франківськ) – 81 кг
94. Греков Валентин (Дніпропетровська область) – 90 кг
95. Сотников Євген (Запорізька область) – +100 кг
96. Прищепа Марина (Київ) – 78 кг
97. Лусникова Людмила (Запорізька область) – 48 кг
98. Прокоф`єва Марина (Дніпропетровська область) – +78 кг
99. Смаль Наталя (Чернігівська область) – 70 кг
ПЛАВАННЯ
100. Лісогор Олег (Київ) – 100 м брас; естафета 4 х 100 м комбінована.
101. Адвена Сергій (Київ) – 200м вільний стиль; 200 м батерфляй.
102. Димо Валерій (Київ) – 200 м брас.
103. Фесенко Сергій (Київ) – 400 м, 1500 м вільний стиль.
104. Сердінов Андрій (Дніпропетровська область) – 100 м батерфляй.
105. Бреус Сергій (Київська область) – 100 м батерфляй; естафета 4 х 100 м комбінована.
106. Борисик Ігор (Крим) – 100 м брас; 200 м брас.
107. Єгошин Юрій (Одеська область) – 50 м; 100 м вільний стиль; естафета 4 х 100 м комбінована.
108. Силантьєв Денис (Київ – Запоріжжя) – 200 м батерфляй.
109. Ісаков Олександр (Київ – Івано-Франківськ) – 100 м; 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована.
110. Лепський Вадим (Київ) – 200 м; 400 м комплексне плавання.
111. Червінський Ігор (Харківська область) – 10 км марафон.
112. Хлистунова Ганна (Рівненська область) – 100 м брас; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.
113. Зубкова Катерина (Харківська область) – 100 м батерфляй; 100 м, 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 комплексна.
114. Амшенникова Ірина (Запорізька область) – 100 м; 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.
115. Клочкова Яна (Київ) – естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.
116. Підлісна Юлія (Харківська область) - 200 м брас; естафета 4 х 1000 м комплексна.
117. Степанюк Дар`я (Харківська область) – 4 х 100 – естафета-вільний стиль; 100 м вільний стиль.
118. Серикова Оксана (Донецька область) – 4 х 100 – естафета; вільний стиль.
119. Дзеркаль Ганна (Донецька область) – 4 х 100 – естафета, вільний стиль.
120. Дікіджі Катерина (Рівненська область) – 4 х 100 – естафета, вільний стиль.
121. Худякова Наталя (Київ) – 200 м вільний стиль.
122. Хала Тетяна (Дніпропетровська область) – 200 м батерфляй.
123. Самородина Наталя (Запорізька область) – 10 км марафон.
ПЛАВАННЯ СИНХРОННЕ
124. Юшко Дар`я (Харківська область) – дует.
125. Сидоренко Ксенія (Харківська область) – дует.
КІННИЙ СПОРТ
126. Онищенко Олександр (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.
127. Нагель Бьорн (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.
128. Ван Геберге Жан Клод (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.
129. Оффель Катерина (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
130. Демидюк Сергій (Київ) – біг 110 м з/б.
131. Гешко Іван (Черновецкая область) – біг 1500 м.
132. Кузин Олександр (Донецька область) – марафон.
133. Ситковський Олександр (Донецька область) – марафон.
134. Матвійчук Василь (Хмельницька область) – марафон.
135. Ковенко Андрій (Вінницька область) – 20 км ходьба.
136. Шелест Олексій (Сумська область) – 50 км ходьба.
137. Будза Сергій (Київська область) – 50 км ходьба.
138. Казанін Олексій (Донецьк – Київ) – 50 км. ходьба.
139. Юрченко Денис (Донецька область) – стрибки з жердиною.
140. Мазурик Максим (Донецька область) – стрибки з жердиною.
141. Корчмід Олександр (Київська область) – стрибки з жердиною.
142. Макарчев Андрій (Київ) – стрибки в довжину.
143. Ястребов Віктор (Київська область) – потрійний стрибок.
144. Саволайнен Микола (Київ) – потрійний стрибок.
145. Кузнєцов Віктор (Київська область) – потрійний стрибок.
146. Кримаренко Брій (Київ – Житомир) – стрибки у висоту.
147. Нартов Олександр (Харківська область) – стрибки у висоту.
148. Дем`янюк Дмитро (Львівська область) – стрибки у висоту.
149. Білоног Юрій (Одеська область) – штовхання ядра.
150. Авраменко Роман (Крим) – метання списа.
151. Виноградов Євген (Київська область) – метання молота.
152. Касьянов Олексій (Запорізька область) – багатоборство.
153. Бодров Ігор (Харківська область) – біг 200 м.
154. Глущенко Дмитро (Київ) – біг 100 м.
155. Книш Михайло (Вінницька область) – біг 400 м.
156. Семенов Олексій (Донецька область) – штовхання ядра.
157. Семенов Андрій (Одеська область) – диск.
158. Тугай Ігор (Київська область) – метання молота.
159. Рубанко Артем (Київська область) – метання молота.
160. Пігіда Наталія (Київська область) – біг 200 м; естафета 4 х 100 ; естафета 4 х 400 м.
161. Штангєєва Ірина (Донецька область) – біг 200 м; естафета 4 х 100 м.
162. Чебану Олена (Харківська область) – естафета 4 х 100 м.
163. Шепетюк Ірина (Івано-франківська область) – 4 х 100 м естафета.
164. Погребняк Наталя (Харківська область) – біг 100м; естафета 4 х 100 м.
165. Єфремова Антоніна (Донецька область) – біг 400 м; естафета 4 х 400 м.
166. Щербак Оксана (Полтавська область) – естафета 4 х 400 м.
167. Карандюк Ксенія (Київ) – естафета 4 х 400 м.
168. Петлюк Тетяна (Київ) – біг 800 м; естафета 4 х 400.
169. Рабченюк Анастасія (Київ) – біг 400 м /б; естафета 4 х 400 м.
170. Снігур Євгенія (Харківська область) – біг 100 м з/б.
171. Ліщинська Ірина (Донецька область) – біг 1500 м.
172. Тобіас Наталія (Донецька область) – біг 1500 м.
173. Горпинич Валентина (Одеська область) – біг 3000 м з/п.
174. Філонюк Тетяна (Хмельницька область) – марафон.
175. Кревсун Юлія (Донецька область) – біг 800 м.
176. Зозуля Вера (Тернопільська область) – 20 км ходьба.
177. Прокопук Надія (Волинська область) – 20 км ходьба.
178. Паламар Віта (Запорізька область) – стрибки у висоту.
179. Степіна Вікторія (Миколаїв – Запоріжжя) – стрибки у висоту.
180. Рибалко Вікторія (Запорізька область) – стрибки в довжину.
181. Стаднюк Олександра (Черкаська область) – стрибки в довжину.
182. Саладуха Ольга (Донецька область) – потрійний стрибок.
183. Кулик Лілія (Харківська область) – потрійний стрибок.
184. Мамєєва Світлана (Харківська область) – потрійний стрибок.
185. Антонова Олена (Дніпропетровська область) – метання диска.
186. Карсак Катерина (Донецька область) – метання диска.
187. Семенова-Фокіна Наталя (Донецька область) – метання диска.
188. Секачова Ірина (Київська область) – метання молота.
189. Новожилова Ірина (Херсонська область) – метання молота.
190. Саєнко Інна (Херсон - Рівне) – метання молота.
191. Ляхович Тетяна (Івано-Франківська область) – метання списа.
192. Іванкова Ольга (Харківська область) – метання списа.
193. Ребрик Віра (Крим) – метання списа.
194. Блонська Людмила (Крим – Київ) – багатоборство; стрибки в довжину.
195. Добринська Наталя (Вінницька область) – багатоборство.
196. Мельниченко Ганна (Полтавська область) – багатоборство.
197. Стуй Крістіна (Івано-франківська область) – 100 м.
198. Ірхіна Юлія (Харківська область) – 400 м.
199. Беркут Наталя (Київська область) – біг 10000 м.
200. Кущ Наталя (Донецька область) – стрибки з жердиною.
201. Скляренко Оксана (Дніпропетровська область) – марафон.
202. Міщенко Ганна (Харківська область) – 1500 м.
203. Головченко Тетяна (Сумська область) – біг 5000 м.
204. Лукашевич Олексій (Дніпропетровська область) – довжина.
205. Гладун Зоя (Вінницька область) – 800 м.
206. Красовська Олена (Запорізька область) – 100 м з/п.
СТРІЛЬБА З ЛУКА
207. Івашко Маркіян (Львівська область) – особисті, команда.
208. Рубан Віктор (Харківська область) – особисті, команда.
209. Сердюк Олександр (Харківська область) – особисті, команда.
210. Коваль Вікторія (Харківська область) – особисті.
211. Бережна Тетяна (Харківська область) – особисті.
СТРІЛЬБА КУЛЬОВА
212. Айвазян Артур (Крим) – гвинтівка МГ-9; МГ-6; ГП-6.
213. Лазейкін Олександр (Крим) – гвинтівка ГП-6.
214. Сухоруков Юрій (Донецька область) – гвинтівка МГ-9; МГ-6.
215. Бондарук Роман (Львівська область) – швидкострільний пістолет МП-8.
216. Петрів Олександр (Львівська область) – швидкострільний пістолет МП-8.
217. Омельчук Олег (Рівненська область) – пістолет ПП-3; МП-6.
218. Рибовалов Іван (Одеська область) – пістолет ПП-3; МП-6.
219. Костевич Олена (Чернігівська область) – пістолет ПП-2; МП-5.
220. Кальниш Наталія (Дніпропетровська область) – гвинтівка ГП-4; МГ-5.
221. Шарипова Дар`я (Черкаська область) – гвинтівка ГП-4.
222. Шитко Дар`я (Херсонська область) – гвинтівка МГ-5.
СТРІЛЬБА СТЕНДОВА
223. Мільчев Микола (Одеська область) – skeep (круг).
СТРИБКИ НА БАТУТІ
224. Нікітін Юрій (Миколаївська область) – індивідуальні стрибки.
225. Мовчан Олена (Миколаївська область) – індивідуальні стрибки.
СТРИБКИ У ВОДУ
226. Кваша Ілля (Миколаївська область) – трамплін 3 м синхрон, індивідуальний.
227. Міляєв Костянтин (Миколаївська область) – вишка 10 м.
228. Захаров Антон (Запорізька область) – синхронні стрибки трамплін 3 м; вишка 10 м.
229. Пригоров Олексій (Харківська область) – трамплін 3 м синхрон.
230. Шляхов Юрій (Дніпропетровська область) – трамплін 3 м індивідуальний.
231. Федорова Олена (Миколаївська) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.
232. Прокопчук Юлія (Київ) – вишка 10 м.
233. Волощенко Марія (Луганська область) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.
234. Пісменська Ганна (Луганськ – Вінниця) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.
СУЧАСНЕ П`ЯТИБОРСТВО
235. Кирпулянський Дмитро (Донецька область) – особистий залік.
236. Тимощенко Павло (Київ) – особистий залік.
237. Терещук Вікторія (Луганська область) – особистий залік.
ТЕНІС
238. Бондаренко Катерина (Харківська область) – парний розряд.
239. Бондаренко Олена (Харківська область) – парний розряд.
240. Коритцева Марія (Харківська область) – парний розряд.
241. Перебийніс Тетяна (Харківська область) – парний розряд.
ТЕНІС НАСТІЛЬНЫЙ
242. Коу Лій (Донецька область) – одиночний розряд.
243. Пісоцька Маргарита (Київ) – одиночний розряд.
244. Сорочинська Тетяна (Харківська область) – одиночний розряд.
ТРІАТЛОН
245. Полікарпенко Володимир (Київ) – особисті.
246. Сапунова Юлія (Житомірськая область) – особисті.
ФЕХТУВАННЯ
247. Нікішин Богдан (Дніпропетровська область) – шпага особиста, команда.
248. Хворост Максим (Харківська область) – шпага особиста, команда.
249. Чумак Дмитро (Київ) – шпага особиста, команда.
250. Пундик Галина (Хмельницька область) – шабля особиста, команда.
251. Харлан Ольга (Миколаївська область) – шабля особиста, команда.
252. Хомрова Олена (Одеса – Миколаїв) – шабля особиста, команда.
253. Лелейко Ольга (Київ) – рапіра.
254. Шемякіна Яна (Львівська область) – шпага особиста.