Повний список олімпійської збірної України (по видах спорту)

Нинішній склад олімпійської збірної України стане рекордним за кількістю спортсменів – 254. В Атланті - 1996 року - країну представляли 230 спортсменів. За чотири роки в Сіднеї – 231. А в Афінах-2004 змагалися 245 українських атлетів.

У Пекіні українці змагатимуться в 28 видах спорту, в яких виконали критерії відбору на Олімпійські ігри. Варто зазначити, що у складі збірної сім діючих олімпійських чемпіонів і 97 атлетів, що мають досвід виступів на Іграх.

БАДМІНТОН

1. Дружченко Владислав (Дніпропетровська область) - одиночний розряд.

2. Грига Лариса (Дніпропетровська область) – одиночний розряд.

БОКС

3. Чигаєв Георгій (Львівська область) – 48 кг

4. Ломаченко Василь (Одеська область) – 57 кг

5. Ключко Олександр (Миколаївська область) – 60 кг

6. Стрецький Олександр (Дніпропетровська область) – 69 кг

7. Дерев`янченко Сергій (Миколаївська область) – 75 кг

8. Усик Олександр (Крим) – 91 кг

9. Глазков В`ячеслав (Луганська область) - +91 кг

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

10. Стадник Андрій (Львів - Хмельницький) – 66 кг

11. Алдатов Ібрагім (Харківська область) – 74 кг

12. Іщенко Іван (Миколаївська область) – 120 кг

13. Федоришин Василь (Київ - Івано-Франківськ) – 60 кг

14. Данько Тарас (Київ – Миколаїв) – 84 кг

15. Тібілов Георгій (Харківська область) – 96 кг

16. Остарчук Юлія (Волинська область) – 63 кг

17. Мікульчин Ірина (Київ – Хмельницький) – 48 кг

18. Синішин Наталя (Львівська область) – 55 кг

19. Ващук Оксана (Львів – Луцьк) – 72 кг

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

20. Варданян Армен (Запорізька область) – 66 кг

21. Шацьких Владимир (Дніпропетровська область) – 74 кг

22. Коваль Юрій (Одеська область) – 55 кг

23. Дараган Олександр (Донецька область) – 84 кг

24. Крьока Олег (Запорізька область) – 96 кг

25. Чернецький Олександр (Донецьк – Київ) – 120 кг

ВАЖКА АТЛЕТИКА

26. Іванов Артем (Крим) – 94 кг

27. Торохтій Олексій (Харківська область) – 105 кг

28. Разарьонов Ігор (Одеська область) – 105 кг

29. Удачин Артем (Донецька область) - +105 кг

30. Шинечко Ігор (Львівська область) - +105 кг

31. Давидова Наталя (Чернігівська область) – 69 кг

32. Миронюк Надія (Волинська область) – 75 кг

33. Коробка Ольга (Чернігівська область) - +75 кг

34. Довгаль Юлія (Одеська область) - +75 кг

ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК

35. Винокуров Андрій (Харківська область) – керин.

36. Дюдя Володимир (Київська область) – індивідуальна гонка-переслідування, командна гонка-переслідування.

37. Кононенко Роман (Крим) – командна гонка-переслідування.

38. Полатайко Любомир (Крим) – командна гонка-переслідування, парна гонка.

39. Поліщук Максим (Донецька область) – командна гонка-переслідування.

40. Попков Віталій (Донецьк – Крим) – індивідуальна гонка-переслідування.

41. Рибін Володимир (Донецька область) – парна гонка, групова гонка.

42. Щедов Віталій (Крим) – командна гонка-переслідування.

43. Калитовська Леся (Луганська область) – індивідуальна гонка-переслідування.

44. Лагкуті Сергій (Крим) – групова гонка.

ВЕЛОСПОРТ-ШОСЕ

45. Підгірний Руслан (Київська область) – групова гонка, індивідуальна гонка.

46. Костюк Денис (Донецька область) – групова гонка, індивідуальна гонка.

47. Гривко Андрій (Миколаївська область) – групова гонка.

48. Попович Ярослав (Львівська область) – групова гонка.

49. Кащишина Оксана (Хмельницький – Дніпропетровськ) – групова гонка.

50. Стяжкіна Тетяна (Миколаївська область) – групова гонка.

51. Висоцька Євгенія (Одеська область) – групова гонка.

ВЕЛОСПОРТ-МАУНТЕНБАЙК

52. Рисенко Сергій (Луганська область) – кросс-кантрі.

ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ

53. Білоущенко Сергій (Миколаївська область) – четвірка парна.

54. Грінь Сергій (Київська область) – четвірка парна.

55. Павлівський Володимир (Дніпропетровська область) – четвірка парна.

56. Прокопенко Дмитро (Миколаївська область) – четвірка парна.

57. Дементьєва Яна (Харківська область) - двійка парна.

58. Тарасенко Катерина (Дніпропетровська область) – двійка парна.

59. Колесникова Тетяна (Миколаїв – Дніпропетровськ) – четвірка парна.

60. Олефіренко Олена (Херсонська область) – четвірка парна.

61. Спірюхова Світлана (Миколаївська область) – четвірка парна.

62. Ляльчук Наталія (Дніпропетровська область) – четвірка парна.

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

63. Чебан Юрій (Одеська область) – С-1, 500 м каное, одиночка; С-1, 1000 м каное, одиночка.

64. Крук Петро (Рівненська область) – С-2.

65. Джалілов Руслан (Дніпропетровська область) – С-2.

66. Безуглий Сергій (Миколаївська область) – С-2.

67. Прокопенко Максим (Миколаїв - Кіровоград) – С-2.

68. Осипенко-Радомська Інна (Київ) – К-1, 500 м байдарка, одиночка.

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

69. Леончук Георгій (Київ) – 49er.

70. Лука Радіон (Київ) – 49er.

71. Калінчев Павло (Миколаївська область) – клас «Торнадо».

72. Шафранюк Андрій (Миколаївська область) – клас «Торнадо».

73. Оберемко Максим (Донецька область) – RS:Х.

74. Масливець Ольга (Донецьк – Тернопіль) – RS:Х.

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

75. Гончаров Валерій (Харківська область) – бруси, перекладина.

76. Воробйов Олександр (Луганська область) – кільця.

77. Згоба Дарина (Івано-франківська область) – команда.

78. Краснянська Ірина (Черкаська область) – команда.

79. Козич Аліна (Київ) – команда.

80. Проскуріна Марина (Харківська область) – команда.

81. Голенкова Валентина (Кіровоградська область) – команда.

82. Коваль Анастасія (Київ) – команда.

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

83. Безсонова Ганна (Київ) – індивідуальна першість.

84. Годунко Наталія (Київ) – індивідуальна першість.

85. Дмитраш Олена (Київ) – групові вправи.

86. Передерій Віра (Київ – Львів) – групові вправи.

87. Максименко Аліна (Київ – Запоріжжя) – групові вправи.

88. Зубченко Віта (Київ) – групові вправи.

89. Слободян Юлія (Київ – Львів) – групові вправи.

90. Черепеніна Крістіна (Київ – Луганськ) – групові вправи.

ДЗЮДО

91. Коротун Максим (Донецька область) – 60 кг

92. Білодід Геннадій (Київ) – 73 кг

93. Гонтюк Роман (Київ – Івано-Франківськ) – 81 кг

94. Греков Валентин (Дніпропетровська область) – 90 кг

95. Сотников Євген (Запорізька область) – +100 кг

96. Прищепа Марина (Київ) – 78 кг

97. Лусникова Людмила (Запорізька область) – 48 кг

98. Прокоф`єва Марина (Дніпропетровська область) – +78 кг

99. Смаль Наталя (Чернігівська область) – 70 кг

ПЛАВАННЯ

100. Лісогор Олег (Київ) – 100 м брас; естафета 4 х 100 м комбінована.

101. Адвена Сергій (Київ) – 200м вільний стиль; 200 м батерфляй.

102. Димо Валерій (Київ) – 200 м брас.

103. Фесенко Сергій (Київ) – 400 м, 1500 м вільний стиль.

104. Сердінов Андрій (Дніпропетровська область) – 100 м батерфляй.

105. Бреус Сергій (Київська область) – 100 м батерфляй; естафета 4 х 100 м комбінована.

106. Борисик Ігор (Крим) – 100 м брас; 200 м брас.

107. Єгошин Юрій (Одеська область) – 50 м; 100 м вільний стиль; естафета 4 х 100 м комбінована.

108. Силантьєв Денис (Київ – Запоріжжя) – 200 м батерфляй.

109. Ісаков Олександр (Київ – Івано-Франківськ) – 100 м; 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована.

110. Лепський Вадим (Київ) – 200 м; 400 м комплексне плавання.

111. Червінський Ігор (Харківська область) – 10 км марафон.

112. Хлистунова Ганна (Рівненська область) – 100 м брас; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.

113. Зубкова Катерина (Харківська область) – 100 м батерфляй; 100 м, 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 комплексна.

114. Амшенникова Ірина (Запорізька область) – 100 м; 200 м на спині; естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.

115. Клочкова Яна (Київ) – естафета 4 х 100 м комбінована; естафета 4 х 1000 м комплексна.

116. Підлісна Юлія (Харківська область) - 200 м брас; естафета 4 х 1000 м комплексна.

117. Степанюк Дар`я (Харківська область) – 4 х 100 – естафета-вільний стиль; 100 м вільний стиль.

118. Серикова Оксана (Донецька область) – 4 х 100 – естафета; вільний стиль.

119. Дзеркаль Ганна (Донецька область) – 4 х 100 – естафета, вільний стиль.

120. Дікіджі Катерина (Рівненська область) – 4 х 100 – естафета, вільний стиль.

121. Худякова Наталя (Київ) – 200 м вільний стиль.

122. Хала Тетяна (Дніпропетровська область) – 200 м батерфляй.

123. Самородина Наталя (Запорізька область) – 10 км марафон.

ПЛАВАННЯ СИНХРОННЕ

124. Юшко Дар`я (Харківська область) – дует.

125. Сидоренко Ксенія (Харківська область) – дует.

КІННИЙ СПОРТ

126. Онищенко Олександр (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.

127. Нагель Бьорн (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.

128. Ван Геберге Жан Клод (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.

129. Оффель Катерина (Київ) – подолання бар`єрів, 4 м.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

130. Демидюк Сергій (Київ) – біг 110 м з/б.

131. Гешко Іван (Черновецкая область) – біг 1500 м.

132. Кузин Олександр (Донецька область) – марафон.

133. Ситковський Олександр (Донецька область) – марафон.

134. Матвійчук Василь (Хмельницька область) – марафон.

135. Ковенко Андрій (Вінницька область) – 20 км ходьба.

136. Шелест Олексій (Сумська область) – 50 км ходьба.

137. Будза Сергій (Київська область) – 50 км ходьба.

138. Казанін Олексій (Донецьк – Київ) – 50 км. ходьба.

139. Юрченко Денис (Донецька область) – стрибки з жердиною.

140. Мазурик Максим (Донецька область) – стрибки з жердиною.

141. Корчмід Олександр (Київська область) – стрибки з жердиною.

142. Макарчев Андрій (Київ) – стрибки в довжину.

143. Ястребов Віктор (Київська область) – потрійний стрибок.

144. Саволайнен Микола (Київ) – потрійний стрибок.

145. Кузнєцов Віктор (Київська область) – потрійний стрибок.

146. Кримаренко Брій (Київ – Житомир) – стрибки у висоту.

147. Нартов Олександр (Харківська область) – стрибки у висоту.

148. Дем`янюк Дмитро (Львівська область) – стрибки у висоту.

149. Білоног Юрій (Одеська область) – штовхання ядра.

150. Авраменко Роман (Крим) – метання списа.

151. Виноградов Євген (Київська область) – метання молота.

152. Касьянов Олексій (Запорізька область) – багатоборство.

153. Бодров Ігор (Харківська область) – біг 200 м.

154. Глущенко Дмитро (Київ) – біг 100 м.

155. Книш Михайло (Вінницька область) – біг 400 м.

156. Семенов Олексій (Донецька область) – штовхання ядра.

157. Семенов Андрій (Одеська область) – диск.

158. Тугай Ігор (Київська область) – метання молота.

159. Рубанко Артем (Київська область) – метання молота.

160. Пігіда Наталія (Київська область) – біг 200 м; естафета 4 х 100 ; естафета 4 х 400 м.

161. Штангєєва Ірина (Донецька область) – біг 200 м; естафета 4 х 100 м.

162. Чебану Олена (Харківська область) – естафета 4 х 100 м.

163. Шепетюк Ірина (Івано-франківська область) – 4 х 100 м естафета.

164. Погребняк Наталя (Харківська область) – біг 100м; естафета 4 х 100 м.

165. Єфремова Антоніна (Донецька область) – біг 400 м; естафета 4 х 400 м.

166. Щербак Оксана (Полтавська область) – естафета 4 х 400 м.

167. Карандюк Ксенія (Київ) – естафета 4 х 400 м.

168. Петлюк Тетяна (Київ) – біг 800 м; естафета 4 х 400.

169. Рабченюк Анастасія (Київ) – біг 400 м /б; естафета 4 х 400 м.

170. Снігур Євгенія (Харківська область) – біг 100 м з/б.

171. Ліщинська Ірина (Донецька область) – біг 1500 м.

172. Тобіас Наталія (Донецька область) – біг 1500 м.

173. Горпинич Валентина (Одеська область) – біг 3000 м з/п.

174. Філонюк Тетяна (Хмельницька область) – марафон.

175. Кревсун Юлія (Донецька область) – біг 800 м.

176. Зозуля Вера (Тернопільська область) – 20 км ходьба.

177. Прокопук Надія (Волинська область) – 20 км ходьба.

178. Паламар Віта (Запорізька область) – стрибки у висоту.

179. Степіна Вікторія (Миколаїв – Запоріжжя) – стрибки у висоту.

180. Рибалко Вікторія (Запорізька область) – стрибки в довжину.

181. Стаднюк Олександра (Черкаська область) – стрибки в довжину.

182. Саладуха Ольга (Донецька область) – потрійний стрибок.

183. Кулик Лілія (Харківська область) – потрійний стрибок.

184. Мамєєва Світлана (Харківська область) – потрійний стрибок.

185. Антонова Олена (Дніпропетровська область) – метання диска.

186. Карсак Катерина (Донецька область) – метання диска.

187. Семенова-Фокіна Наталя (Донецька область) – метання диска.

188. Секачова Ірина (Київська область) – метання молота.

189. Новожилова Ірина (Херсонська область) – метання молота.

190. Саєнко Інна (Херсон - Рівне) – метання молота.

191. Ляхович Тетяна (Івано-Франківська область) – метання списа.

192. Іванкова Ольга (Харківська область) – метання списа.

193. Ребрик Віра (Крим) – метання списа.

194. Блонська Людмила (Крим – Київ) – багатоборство; стрибки в довжину.

195. Добринська Наталя (Вінницька область) – багатоборство.

196. Мельниченко Ганна (Полтавська область) – багатоборство.

197. Стуй Крістіна (Івано-франківська область) – 100 м.

198. Ірхіна Юлія (Харківська область) – 400 м.

199. Беркут Наталя (Київська область) – біг 10000 м.

200. Кущ Наталя (Донецька область) – стрибки з жердиною.

201. Скляренко Оксана (Дніпропетровська область) – марафон.

202. Міщенко Ганна (Харківська область) – 1500 м.

203. Головченко Тетяна (Сумська область) – біг 5000 м.

204. Лукашевич Олексій (Дніпропетровська область) – довжина.

205. Гладун Зоя (Вінницька область) – 800 м.

206. Красовська Олена (Запорізька область) – 100 м з/п.

СТРІЛЬБА З ЛУКА

207. Івашко Маркіян (Львівська область) – особисті, команда.

208. Рубан Віктор (Харківська область) – особисті, команда.

209. Сердюк Олександр (Харківська область) – особисті, команда.

210. Коваль Вікторія (Харківська область) – особисті.

211. Бережна Тетяна (Харківська область) – особисті.

СТРІЛЬБА КУЛЬОВА

212. Айвазян Артур (Крим) – гвинтівка МГ-9; МГ-6; ГП-6.

213. Лазейкін Олександр (Крим) – гвинтівка ГП-6.

214. Сухоруков Юрій (Донецька область) – гвинтівка МГ-9; МГ-6.

215. Бондарук Роман (Львівська область) – швидкострільний пістолет МП-8.

216. Петрів Олександр (Львівська область) – швидкострільний пістолет МП-8.

217. Омельчук Олег (Рівненська область) – пістолет ПП-3; МП-6.

218. Рибовалов Іван (Одеська область) – пістолет ПП-3; МП-6.

219. Костевич Олена (Чернігівська область) – пістолет ПП-2; МП-5.

220. Кальниш Наталія (Дніпропетровська область) – гвинтівка ГП-4; МГ-5.

221. Шарипова Дар`я (Черкаська область) – гвинтівка ГП-4.

222. Шитко Дар`я (Херсонська область) – гвинтівка МГ-5.

СТРІЛЬБА СТЕНДОВА

223. Мільчев Микола (Одеська область) – skeep (круг).

СТРИБКИ НА БАТУТІ

224. Нікітін Юрій (Миколаївська область) – індивідуальні стрибки.

225. Мовчан Олена (Миколаївська область) – індивідуальні стрибки.

СТРИБКИ У ВОДУ

226. Кваша Ілля (Миколаївська область) – трамплін 3 м синхрон, індивідуальний.

227. Міляєв Костянтин (Миколаївська область) – вишка 10 м.

228. Захаров Антон (Запорізька область) – синхронні стрибки трамплін 3 м; вишка 10 м.

229. Пригоров Олексій (Харківська область) – трамплін 3 м синхрон.

230. Шляхов Юрій (Дніпропетровська область) – трамплін 3 м індивідуальний.

231. Федорова Олена (Миколаївська) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.

232. Прокопчук Юлія (Київ) – вишка 10 м.

233. Волощенко Марія (Луганська область) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.

234. Пісменська Ганна (Луганськ – Вінниця) – синхронні стрибки, трамплін 3 м.

СУЧАСНЕ П`ЯТИБОРСТВО

235. Кирпулянський Дмитро (Донецька область) – особистий залік.

236. Тимощенко Павло (Київ) – особистий залік.

237. Терещук Вікторія (Луганська область) – особистий залік.

ТЕНІС

238. Бондаренко Катерина (Харківська область) – парний розряд.

239. Бондаренко Олена (Харківська область) – парний розряд.

240. Коритцева Марія (Харківська область) – парний розряд.

241. Перебийніс Тетяна (Харківська область) – парний розряд.

ТЕНІС НАСТІЛЬНЫЙ

242. Коу Лій (Донецька область) – одиночний розряд.

243. Пісоцька Маргарита (Київ) – одиночний розряд.

244. Сорочинська Тетяна (Харківська область) – одиночний розряд.

ТРІАТЛОН

245. Полікарпенко Володимир (Київ) – особисті.

246. Сапунова Юлія (Житомірськая область) – особисті.

ФЕХТУВАННЯ

247. Нікішин Богдан (Дніпропетровська область) – шпага особиста, команда.

248. Хворост Максим (Харківська область) – шпага особиста, команда.

249. Чумак Дмитро (Київ) – шпага особиста, команда.

250. Пундик Галина (Хмельницька область) – шабля особиста, команда.

251. Харлан Ольга (Миколаївська область) – шабля особиста, команда.

252. Хомрова Олена (Одеса – Миколаїв) – шабля особиста, команда.

253. Лелейко Ольга (Київ) – рапіра.

254. Шемякіна Яна (Львівська область) – шпага особиста.

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