Павленко розказав, хто за чиї гроші їде в Пекін

Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що поїздка до Пекіна групи підтримки національної олімпійської збірної не фінансується з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Що стосується артистів та інших осіб, то до їх затвердження і фінансування міністерство не має ніякого відношення», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр підкреслив, що перебування на Олімпіаді групи підтримки, до складу якої входять артисти та естрадні виконавці, фінансується за рахунок коштів Національного олімпійського комітету України, а також за рахунок спонсорських коштів чи особистих коштів самих артистів.

Ю.ПАВЛЕНКО додав, що групи підтримки формувалися на основі опитувань спортсменів. «Національний олімпійський комітет надасть звіт про фінансування кожної людини. Не буде жодних проблем чи скандалів з їх перебуванням», - повідомив він.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту і Національний олімпійський комітет готові надати сприяння кожному українцю, який виявив бажання підтримати українських спортсменів на Олімпійських іграх.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що до складу офіційної делегації України на Олімпійських іграх включено 254 спортсмени, які виступатимуть у 28 видах спорту.

Як повідомляв УНІАН, національну олімпійську збірну України під час Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні підтримують сім зірок української естради: Віктор ПАВЛІК, Наталія ВАЛЕВСЬКА, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Борис ПАНСЬКИЙ, Сніжана ЄГОРОВА, Антон МУХАРСЬКІЙ і КАМАЛІЯ. Артисти поїдуть до Пекіна в дві зміни – з 6 по 16 серпня і з 16 по 26 серпня, і зупиняться в готелі. Вони мають намір відвідати всі змагання, в яких братимуть участь українські атлети.

*** Ігри ХХІХ літньої Олімпіади відбудуться з 8 по 24 серпня 2008 року. На них буде розіграно 302 комплекти нагород. Національна збірна команда України буде представлена в 28 видах спорту.