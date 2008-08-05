Кращою футбольною командою в світі визнаний клуб з Білорусі

Білоруський футбольний клуб БАТЕ з міста Борисов визнаний кращою командою світу в липні за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), пише газета "Белорусские новости".

За даними IFFHS, минулого місяця БАТЕ набрав більше за всіх очок у світовому клубному рейтингу, перемістившись з 173-го на 93-й рядок. Такий прогрес пояснюється тим, що білоруський клуб виграв три матчі в Лізі чемпіонів і останні десять зустрічей чемпіонату своєї країни.

На рахунку БАТЕ стало 117 балів, що дозволило йому випередити такі знані клуби, як італійський "Ювентус", французький "ПСЖ", голландський "Аякс", іспанські "Депортіво" і "Мальорка", німецький "Штутгарт", англійські "Астон Вілла" і "Манчестер Сіті".

А очолює рейтинг англійський "Манчестер Юнайтед", в активі якого 286 очок.

Утім, навколо перемог білорусів в Лізі чемпіонів вже чуємо скандал. БАТЕ несподівано домігся гостьової перемоги над бельгійським "Андерлехтом" з рахунком 2:1, нагадує Лента.ру. Проте, за даними болгарської газети "Новинар", команди підозрюються в нечесній грі. Інтерес болгар пояснюється тим, що переможець пари "Андерлехт" – БАТЕ в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграє з болгарським клубом "Левські". У разі дискваліфікації обох - бельгійської і білоруської - команд "Левські" без боротьби вийде в груповий етап Ліги чемпіонів.

Комітет УЕФА вже почав перевірку всіх обставин матчу в Брюсселі. На матч-відповідь у Борисові, який буде завтра, відряджений спеціальний представник. Його завдання - стежити, щоб команди не грали за наперед спланованим сценарієм.

Такий розвиток подій припускають і в букмекерських конторах Європи, де зроблено багато ставок на перемогу "Андерлехта" з рахунком 2:0. Також стало відомо, що бельгійський клуб вже замовив готель у Софії, де має пройти одна з двох ігор з "Левські".