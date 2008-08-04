Сьомін пошле розвідку на матч "Спартака"

Головний тренер "Динамо" Юрій Сьомін розповів, як ставиться до того, що майбутній суперник команди у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів - "Спартак" - відмовився від послуг Тітова і Калиниченка.

"Перебуваючи далеко від епіцентра подій, важко давати коментарі. Для мене ясно лише те, що відразу знайти гідну заміну таким кваліфікованим футболістам буде складно. А як відсутність Тітова і Калиниченка відіб`ється на грі "Спартака" - передбачити не беруся. Наприклад, в Томську червоно-білі здобули перемогу, але суперник, на мою думку, був як мінімум не гірший. Обов`язково відправимо "розвідника" на матч "Спартака" з "Хімками" (9 серпня). До Москви поїде хтось з моїх помічників - Овчинников або Зуєв. Я б сам злітав, але у "Динамо" цього дня своя гра", — підкреслив наставник.

Чемпионат.ру