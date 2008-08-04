Дерюгіна програла в арбітражному суді

Ірина Дерюгіна зможе бути присутня на Олімпійських іграх у Пекіні, але лише як тренер. Водночас Спортивний арбітражний суд підтвердив решту санкцій, що їх наклала на Дерюгіну Міжнародна федерація гімнастики, яка звинуватила її в порушеннях дисциплінарного кодексу, передає Радіо Свобода .

Спортивний арбітражний суд задовольнив позов українського тренера і суддіз гімнастики, колишньої чемпіонки світу, до Міжнародної федерації гімнастики лише частково.

Суд у Лозанні зняв із Ірини Дерюгіної заборону на участь у будь-яких офіційних заходах Федерації, зокрема і в Олімпійських іграх.

Таким чином вона зможе бути присутня на Іграх у Пекіні як член української делегації, тобто як тренер.

Водночас Спортивний арбітражний суд залишив чинними всі інші санкції, які наклала на Ірину Дерюгіну Міжнародна федерація гімнастики, повідомив Суд.

Ірина Дерюгіна також має сплатити 2 тисячі швейцарських франків (майже стільки ж у доларах США) судових витрат Федерації.