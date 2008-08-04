Папа Римський привітав керівників КНР

Папа Римський Бенедикт XVI надіслав керівництву КНР свої привітання у зв`язку з близьким відкриттям літніх Олімпійських ігор у Пекіні. У повідомленні Ватикану зазначається, що понтифік "уважно стежитиме за олімпійськими змаганнями з глибоким дружнім почуттям", і сподівається, що спорт зможе стати "спробою встановлення братерства і миру між народами", пише РосБізнесКонсалтинг.

Олімпіада в Пекіні пройде з 8 по 24 серпня.