Папа Римський привітав керівників КНР
00:28, 04 серпня 2008Спорт
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З майбутнім відкриттям Олімпіади
Папа Римський Бенедикт XVI надіслав керівництву КНР свої привітання у зв`язку з близьким відкриттям літніх Олімпійських ігор у Пекіні. У повідомленні Ватикану зазначається, що понтифік "уважно стежитиме за олімпійськими змаганнями з глибоким дружнім почуттям", і сподівається, що спорт зможе стати "спробою встановлення братерства і миру між народами", пише РосБізнесКонсалтинг.
Олімпіада в Пекіні пройде з 8 по 24 серпня.
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