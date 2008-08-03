Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу

Таврія - Ворскла 1:3 (Любенович 16 - Кравченко 21, Цуррі 31, Кулаков 43)

Шахтар - Іллічівець 3:0 (Нефьодов 4 автогол, Селезньов 82, Брандао 85)

Зоря - Металург З 0:0

Нагадаємо результати решти матчів туру.

Кривбас - Металург Д 1:2

ФК Харків - Арсенал 1:1

ФК Львів - Дніпро 0:1

Динамо - Металіст 1:2

Чорноморець - Карпати 3:0.

Металург - одноосібний лідер і єдина команда прем`єр-ліги, що не втратила жодного очка. Металіст займає місце на другому рядку (7 очок), відтіснивши вниз Динамо, де до нього сьогодні піднялася Ворскла (по 6 очок).