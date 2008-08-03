"Севілья" везе з Москви футбольно-залізничний Кубок

Московський "Локомотив" зазнав великої поразки від іспанської "Севільї" у фіналі міжнародного футбольного турніру Кубок Російських залізниць (“РЖД”). Вирішальна гра, що відбулася 3 серпня, закінчилася з рахунком 3:0 на користь іспанців. "Локомотив" посів друге місце, третім став "Челсі”, а четвертим - "Мілан".

У фіналі Кубка "Севілья" відкрила рахунок вже на четвертій хвилині, коли Ромарик завдав точного удару головою після подачі кутового. На 23-й хвилині другий гол забив Аруна Коні, який теж вразив ворота "Локомотива" ударом головою. Остаточний рахунок (3:0) в кінцівці зустрічі встановив Ернесто Чевантон.

Кубок Російських залізниць проходив у Москві другий рік поспіль. У серпні 2007 року переможцем турніру став голландський ПСВ, а "Локомотив" був четвертим місце. У 2008 році в півфіналах "Севілья" перемогла "Мілан", а "Локомотив" - "Челсі". У матчі за третє місце "Челсі" взяв гору над "Міланом" з рахунком 5:0.

Лента.ру