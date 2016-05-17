Тілоохоронці президента України вибороли перше місце у чемпіонаті Європи "Bodyguard-2016"
Команда Служби безпеки Президента України виборола 1-е місце в Чемпіонаті Європи з багатоборства тілоохоронців "Bodyguard-2016".
Чемпіонат Європи з багатоборства тілоохоронців "BODYGUARD-2016" проходив 14-17 травня 2016 року у Республіці Болгарія. У змаганнях брали участь 15 команд найсильніших бодігардів з різних країн Європи: України, Білорусії, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії та Польщі.
Україну на змаганнях представляли 5 команд: Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони України (жінки), Дніпропетровської федерації тілоохоронців, чоловіча та жіноча команди Управління поліції охорони з фізичної безпеки міста Києва Національної поліції України.
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Програма змагань охоплювала весь комплекс основних напрямків, пов’язаних з практикою особистої охорони: техніка та тактика охоронних заходів, рукопашний бій, вогнева підготовка, безпека під час управління автомобілем та долікарська допомога.
Зокрема, учасники турніру демонстрували тактику та техніку супроводження та захисту VIP-особи під час пішого супроводу. Тілоохоронці також змагалися у виконанні завдання зі стрільби у трьох дисциплінах: з різних положень, для захисту VIP-особи та з автомобіля.