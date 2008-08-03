"Челсі" забив п'ять голів "Мілану"

Лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан" в матчі за третє місце Кубка Російських залізниць (“РЖД”), який завершується в Москві 3 серпня. В утішному фіналі англійці взяли гору з рахунком 5:0. Таким чином, "Челсі" посів третє місце, а "Мілан" залишився останнім.

Пізніше в неділю у фіналі зустрінуться московський "Локомотив" і "Севілья".

У матчі "Мілан" - "Челсі" лондонці відкрили рахунок вже на третій хвилині. Френк Лемпард виконав навіс зі штрафного, м`яч зачепив голову одного з гравців "Мілана" і влетів у ворота Желько Калача. Вже за п`ять хвилин другий гол забив Ніколя Анелька, точно пробивши з лінії штрафної в лівий нижній кут.

На 18-й хвилині капітан "Мілана" Паоло Мальдіні віддав пас своєму воротареві Калачу, але голкіпер, намагаючись зробити довгий пас, не потрапив по м`ячу. Помилкою Калача скористався Анелька і легко вразив порожні ворота.

На початку другого тайму Анелька оформив хет-трік. Свій третій гол француз забив ударом головою після навісу з флангу у виконанні свого співвітчизника Флорана Малуда. На 58-й хвилині Анелька відрзначився ще раз, причому йому знов асистував Малуда. Остаточний рахунок матчу - 5:0 на користь "Челсі".

Нагадаємо, що 1 серпня в півфіналах Кубка “РЖД” "Севілья" перемогла "Мілан" (1:0), а "Локомотив" переграв "Челсі". Основний час матчу закінчився внічию (1:1), а в серії пенальті точніше були гравці російського клубу.

Лента.ру