Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург веде виграшну серію

Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Чемпіонату України Кривбас - Металург Д 1:2 (Мелащенко 53 - Фернандеш 37, Зотов 86) ФК Харків - Арсенал 1:1 (Чеберячко 45 - Симоненко 65) ФК Львів - Дніпро 0:1 (Лепа 71) Динамо - Металіст 1:2 (Нінкович 45 - Валяєв 38, Коельо 67) Вчора Чорноморець виграв у Карпат 3:0. Завтра відбудуться матчі: Таврія - Ворскла, Шахтар - Іллічівець, Зоря - Металург З. Металург залишився єдиною командою в прем`єрі-лізі, що не втратила жодного очка. А Металіст посідає місце на другому рядку, відтіснивши вниз Динамо.

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