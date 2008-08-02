Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу
20:51, 02 серпня 2008Спорт
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Металург веде виграшну серію
Закінчилися сьогоднішні матчі 3-го туру Чемпіонату України
Кривбас - Металург Д 1:2 (Мелащенко 53 - Фернандеш 37, Зотов 86)
ФК Харків - Арсенал 1:1 (Чеберячко 45 - Симоненко 65)
ФК Львів - Дніпро 0:1 (Лепа 71)
Динамо - Металіст 1:2 (Нінкович 45 - Валяєв 38, Коельо 67)
Вчора Чорноморець виграв у Карпат 3:0.
Завтра відбудуться матчі: Таврія - Ворскла, Шахтар - Іллічівець, Зоря - Металург З.
Металург залишився єдиною командою в прем`єрі-лізі, що не втратила жодного очка. А Металіст посідає місце на другому рядку, відтіснивши вниз Динамо.
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