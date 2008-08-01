Жеребкування Ліги чемпіонів: у Динамо попереду Спартак

Сьогодні в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Своїх суперників дізнався донецький Шахтар. Гірники битимуться за вихід в груповий етап з переможцем пари "Домжале" (Словенія) / "Динамо" Загреб (Хорватія)

Київських динамівців, якщо вони пройдуть ірландську Дрогеду, чекає поєдинок с... московським "Спартаком".

У третьому кваліфікаційному раунді "посіяні" чемпіони країн, що займають 11-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Шахтар, Стандард, Славія Прага, Галатасарай, Олімпіакос Пірей, Левскі), "срібні" команди країн, що займають 7-9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва), "бронзові" команди країн, що займають 1-6 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Віторія Гімараєш) і команди, що посіли 4-ті місця в чемпіонатах країн, що стоять на 1-3 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Атлетіко Мадрид, Ліверпуль, Фіорентіна).

Всі пари третього раунду:

"Анортосіс" (Кіпр) / "Рапід" (Австрія) - "Олімпіакос" (Греція)

"Гімараеш" (Португалія) - "Гетеборг" (Швеція) / "Базель" (Швейцарія)

"Шахтар" (Україна) - "Домжале" (Словенія) / "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Шальке-04" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія)

"Ольборг" (Данія) / "Модриця" (Боснія і Герцоговіна) - "Рейнджерс" (Шотландія) / "Каунас" (Литва)

"Барселона" (Іспанія) - "Бейтар" (Ізраїль) / "Вісла" (Польща)

"Левські" (Болгарія) - "Андерлехт" (Бельгія) / БАТЕ (Білорусь)

"Стандард" (Бельгія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Інтер" Баку (Азербайжан) / "Партизан" (Сербія) - "Фенербахче" (Туреччина) / МТК (Угорщина)

"Твенте" (Голландія) - "Арсенал" (Англія)

"Спартак" Москва (Росія) - "Дрогеда" (Ірландія) /"Динамо" Київ (Україна)

"Ювентус" (Італія) - "Тампере Юнайтед" (Фінляндія) /"Артмедіа" (Словаччина)

“Бранн" (Норвегія) / "Вентспілс" (Латвія) - "Олімпік" (Франція)

"Фіорентіна" (Італія) - "Славія" (Чехія)

"Галатасарай" (Туреччина) - "Стяуа" (Румунія)

"Панатінаїкос" (Греція) / "Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Шериф" (Молдова) /"Спарта" (Чехія)