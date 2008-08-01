«Динамо» в Лізі чемпіонів світять серйозні суперники

Сьогодні в швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника на шляху до групового турніру дізнається чемпіон України «Шахтар».

Велика ймовірність того, що супротивник у «гірників» буде з числа прохідних. «Шахтар», згідно з рейтингом УЄФА, знаходиться серед сіяних команд, тому складних варіантів, які можуть дістатися донеччанам з кошика несіяних, всього два — це мадридський «Атлетіко» і стамбульський «Галатасарай». В іншому ж всі інші команди в кошику несіяних поступаються «Шахтареві» в класі.

Що стосується «Динамо», то в тому випадку, якщо кияни таки пройдуть ірландську «Дрогеду», в третьому кваліфікаційному раунді у них, напевно, буде дуже складний суперник. Після провалів в останніх розіграшах Ліги чемпіонів «динамівці» випали з числа сіяних команд і тепер для того, щоб пробитися в груповий турнір, їм, можливо, необхідно буде обігрувати «Барселону», «Ліверпуль», «Ювентус» або «Арсенал». В той час, як вдалим варіантом жеребкування можна буде вважати «Олімпіакос», «Стяуа» або «Марсель».

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