Блохін образився на владу

Головний тренер збірної України з футболу Олег БЛОХІН вважає, що керівництво країни мало б заохотити гравців національної збірної за високий результат на Чемпіонаті світу-2006 в Німеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БЛОХІН заявив сьогодні на прес-конференції в Конча-Заспі.

«Я вже пройшов Рим, Крим і мідні труби. З мене при Радянському Союзі вже двічі заслуженого (тренера) знімали, потім і тут лякали. Я пройшов ту владу і цю владу – відзначать мене чи не відзначать - мені байдуже, а за хлопців образливо», - сказав О.БЛОХІН.

Він наголосив, що гравців юнацької збірної Росії після участі на чемпіонаті Європи зустрічав особисто президент РФ Володимир ПУТІН.

«Я вважаю, влада повинна розуміти, що ми робимо для цієї країни, адже ми граємо не для себе», - відзначив головний тренер. Він також нагадав, що на майданах, де транслювалися матчі Чемпіонату світу збиралися різні люди, незалежно від їх політичних поглядів. «Футбол об`єднує», - наголосив О.БЛОХІН.

Він переконаний, що коли керівництво країни почне розуміти, що окрім політики існують інші сфери діяльності – мистецтво, спорт - Україна почне рухатися вперед.

«Молодих хлопців держава повинна була заохотити. За команду мені образливо, але зробити я нічого не можу», - сказав О.БЛОХІН.

Як повідомляв УНІАН, на минулому ЧС-2006 збірна України дійшла до 1/4 фіналу, поступившись нинішньому чемпіону світу - збірної Італії - з рахунком 0:3.