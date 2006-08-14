Ющенко зрозумів, у чому полягає феномен команди Ахметова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав у суботу, 12 серпня, вболівальників, гравців, тренерів та керівництво футбольного клубу «Шахтар» з 70-ю річницею від дня заснування.

Про це сьогодні повідомила прес-служба глави держави.

«Феномен «Шахтаря» полягає у жертовній відданості всієї команди улюбленій справі, безкомпромісності на полі, умінні виховувати молоді таланти, використанні новітніх спортивних досягнень», – йдеться у вітанні Президента.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що потенційні можливості вітчизняного футболу, як засвідчив минулий чемпіонат світу, ще повною мірою не розкриті. «Цей вид спорту має стати одним із дієвих чинників єднання людей, утвердження національного духу та патріотизму», – вважає Президент.

«Вірю, що клуб утвердиться серед провідних європейських команд і досягне найвищих футбольних вершин», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в Донецьку відбулися офіційні урочистості з нагоди святкування 70-річчя футбольного клубу «Шахтар».