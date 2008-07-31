Платіні: про передачу права на Євро-2012 Італії зараз не йдеться

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ закликає міжнародне футбольне співтовариство до максимального сприяння підготовці України та Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, про це він заявив під час перебування в Італії з нагоди відкриття меморіалу пам`яті колишнього президента УЄФА Артеміо Франкі.

За словами М.ПЛАТІНІ, необхідно докласти максимальних зусиль для того, щоб «демократично прийняте Виконкомом УЄФА рішення надати право проведення Євро-2012 Україні та Польщі втілилося в життя».

На його думку, ці зусилля мають полягати у тому, щоб допомогти двом країнам якнайкраще організувати турнір.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості передачі права на проведення Євро-2012 Італії, М.ПЛАТІНІ наголосив, що про це зараз не йдеться.

«Італія, ймовірно, прагнутиме провести турнір 2016 року», - зазначив президент УЄФА, наголосивши що для Апеннін це буде доречним з огляду на «не найкращі в Європі, старі та не дуже гарні стадіони».