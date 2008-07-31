«Мілан» здався - Шева не продається

“Мілан" припиняє спроби придбати колишнього улюбленця "Сан-Сіро" Андрія Шевченка, поступившись небажанню "Челсі" продавати гравця.

В кінці другого - не менш невдалого, ніж перший - сезону українського нападаючого на "Стемфорд Бридж" знову поповзли чутки про те, що італійський гранд має намір повернути Шевченка, проте тепер віце-президент "Мілана" Адріано Галліані визнає, що планам з його придбання не судилося збутися, повідомляє Sky Sport.

Судячи з усього, Луїс Феліпе Сколарі хоче мати гравця в своєму розпорядженні на наступний сезон, і Галліані не збирається сваритися з керівництвом "Челсі", ведучи переговори зі зв`язаним контрактними зобов`язаннями гравцем.

"Він не продається, - сказав Галліані. - Я запитав офіційно, і Роман Абрамович відповів "ні". Тому ми повинні бути серйозними і дисциплінованими.

"Якщо клуб сказав "ні", ми повинні прийняти це. Це означає, що ми повинні повернути свої помисли на когось іншого".

Офіційний сайт ФК "Челсі"