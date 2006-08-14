Мороз прогнозує Ющенку другий термін

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ зараз не вигідно ініціювати імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю «Газеті.Ru».

На запитання: «Чи може ЯНУКОВИЧ ініціювати імпічмент ЮЩЕНКА?» О.МОРОЗ заявив: «А який сенс ЯНУКОВИЧУ ініціювати імпічмент? Ну, теоретично припустимо, що провели імпічмент, відправили у відставку Віктора Андрійовича. Що далі? Кому це вигідно? Хто цим займатиметься і чи буде ажіотаж у боротьбі за це місце такий же самий, як був у 2004 році?».

За словами О.МОРОЗА, «у нас з 2006 року парламентсько-президентська форма правління, тому на перший план виходять абсолютно інші цінності й інший рівень взаємовідносин. Думаю, Віктор Андрійович працюватиме спокійно цей президентський строк. І якщо все буде все нормально, то й наступний».

Кажучи про те, чому В.ЮЩЕНКО все ж таки пішов на призначення В.ЯНУКОВИЧА, і не розпустив парламент, О.МОРОЗ заявив, що «Конституція не передбачала можливості розпуску парламенту, оскільки всі пропозиції «антикризової» коаліції щодо висунення кандидатури прем`єра були дотримані. Я не сумнівався, що Президент ухвалить тільки одне рішення – внесе до парламенту кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА. Крім того, якби Віктор ЮЩЕНКО пішов на розпуск парламенту, для нього політична ситуація тільки погіршилася б – конфігурація політичних сил у новому парламенті була б на користь Партії регіонів. Я думаю, що він теж це добре розумів, і його рішення було цілком логічним і правильним».

На запитання, чи залишається він союзником В.ЮЩЕНКА, і чи не зіпсувалися їхні відносини, О.МОРОЗ відповів: «Зараз у нас цілком нормальні відносини».

І, кажучи про те, чи можна тепер називати В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА союзниками, голова ВР зазначив: «У владі рідко буває так, що люди такого рівня стають союзниками або супротивниками. Вони поважають один одного, розуміють кожен свою роль і роль свого візаві. Я думаю, що і ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО будуватимуть свої відносини, виходячи з цих обставин».

При цьому він упевнений, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО не порушать досягнутих ними домовленостей: «Переконаний, що і Президент, і прем`єр діятимуть в рамках підписаних угод. Їх повноваження чітко визначені Конституцією, і все залежить тільки від того, наскільки раціонально кожен із них використовуватиме свої права».

Також О.МОРОЗ повідомив, що зараз підготовлені законопроекти про Кабінет Міністрів і Президента, де всі нюанси взаємодії цих гілок влади чітко обумовлені.