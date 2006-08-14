Кличко викликає Маскаєва на бій

Шеллі Фінкель, менеджер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF українця Володимира Кличко, заявив, що він направив менеджерам нового чемпіона світу WBC Олега Маскаєва пропозицію про проведення об`єднувального поєдинку. Про це повідомляє AFP.

"Я зробив його менеджерам відповідну пропозицію і тепер чекаю відповіді, - заявив Фінкель. – Але вони мають ухвалити рішення дуже швидко. Маскаєву і його команді необхідно зрозуміти, що кращих умов, ніж ті, які можемо запропонувати ми, йому ніхто не запропонує".

Нагадаємо, що вранці у неділю, 13 серпня, Олег Маскаєв, який називає себе "російським американцем", технічним нокаутом переміг колишнього чемпіона Хасима Рахмана і завоював пояс у найпрестижнішій світовій версії професійного боксу.

Після закінчення поєдинку він заявив, що йому потрібно відпочити, оскільки у процесі підготовки до бою він ушкодив спину, а під час бою одержав травму великого пальця на правій руці. Що стосується Кличко, то на 11 листопада заплановано його бій з американцем Шенноном Бріггзом, проте цей поєдинок поки не отримав офіційного статусу IBF. До того ж, менеджмент українця в якості суперника віддає перевагу Маскаєву.

Одним із суперників Володимира Кличко якийсь час тому називали американця Монте Барретта, проте в неділю телекомпанія НВО оголосила, що Барретт 7 жовтня битиметься з чемпіоном світу за версією WBA росіянином Миколою Валуєвим.

Лента.ру