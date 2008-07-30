Закінчились матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Закінчилися сьогоднішні матчі другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Тампере (Фінляндія) - Артмедіа (Словаччина) 1:3

Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія) 3:0

Домжале (Словенія) - Динамо (Хорватія) 0:3

Панатінаікос (Греція) - Динамо (Грузія) 3:0

Гетеборг (Швеція) - Базель (Швейцарія) 1:1

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехія) 0:1

Рейнджерс (Шотландія) - Каунас (Литва) 0:0

Андерлехт (Бельгія) - БАТЕ (Білорусь) 1:2

Бейтар (Ізраїль) - Вісла (Польща) 2:1

Фенербахче (Туреччина) - МТК (Угорщина) 2:0

Ольборг (Данія) - Модриця (Боснія) 5:0

Нагадаємо, що вчора відбулилися матчі

Інтер (Азербайджан) - Партизан (Сербія) 1:1

Дрогеда (Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) 1:2

Бранн (Норвегія) - Венстпілс (Латвія) - 1:0

Матчі у відповідь - 5-6 серпня. Переможці двох матчів виходять в третій відбірковий раунд, ігри якого пройдуть 12-27 серпня.

У другому кваліфікаційному раунді грають: 1) чемпіони країн, що займають 17-24 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Базель, Бранн, Бейтар, Партизан, Ольборг, Рапід, Вісла, МТК); 2) "срібні" команди країн, що займають 10-15 місця в таблиці коефіцієнтів УЕФА (Глазго Рейнджерс, Фенербахче, Динамо Київ, Андерлехт, Панатінаікос, Спарта) і 3) команди, що виграли матчі третього відбіркового раунду.